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Erdoğan'dan Netanyahu'ya: O Güvendiğin Kimyasal Silahların Çalışmaz
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ERDOĞAN'DAN NETANYAHU'YA: O GÜVENDİĞİN KİMYASAL SİLAHLARIN ÇALIŞMAZ


Erdoğan'dan Netanyahu'ya: O güvendiğin kimyasal silahların çalışmaz
Tarih : 01 Nisan 2018, 15:40
Puan Ver : Erdoğan'dan Netanyahu'ya: O Güvendiğin Kimyasal Silahların Çalışmaz(9/10)5

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Adana'da halka hitap etti.

"ÖNCE BEN SONRA SİZ"

Erdoğan on binlerce kişinin geldiği konuşması sırasında "Reis bizi Afrin'e götür" sloganlarına karşılık olarak "İhtiyaç duyulursa önce ben sonra siz" yanıtını verdi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist terörist sayısını 3348 olarak açıklayan Erdoğan Fransa ve İsrail'e de sert çıkarak teröristlerle işbirliği yaptıklarını söyledi.

FRANSA'YA SERT TEPKİ

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: Bazıları rahatsız, Türkiye'ye Fransız olanlar rahatsız. Türkiye'ye sataşmasınlar. Teröristleri saraylarında kabul edenler kendilerine çekin düzen versinler. Vermeyenler kusura bakmasınlar bizimle olan dostluklarını kaybederler.

"NETANYAHU, DÜNYADA SEVENİNİZ YOK"

Türkiye'nin Afrin'de sivilleri bombaladığını iddia eden İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert çıkan Erdoğan şunları söyledi:

"İsrail mazlumlara karşı cesur. Zalimler hiçbir zaman cesur olmaz ve hiç bir zaman zafer anıtı dikemez. Kalkmış Afrin'de mazlumlara askerimizin zulmettiğini söylüyor. Ey Netanyahu sen çok garipsin. Kendine çeki düzen ver. Biz teröristlerle uğraşıyoruz. Senin derdin onlarla değil, çünkü sen terör devletisin. Dünyada sevenin yok. Benim nükleer silahım var diye hava atma. Yeri geldiğinde o silahlar da çalışmaz. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Dünyada gezecek yer bulamazsın. Bizimle uğraşma ve dürüst ol.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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