ERDOĞAN'DAN ONAY ALDIKTAN SONRA 'EVET' DEDİ
Buse Varol ve Alişan dün akşam bir otelde düzenlenen ve şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı törenle evlendi. Alişan, Erdoğan'dan onay alınca "Evet" cevabını verdi.
Alişan ve Varol'un akşam saatlerinde yapılan nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı. Çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı.
ONAY ALINCA EVET DEDİ
Ünlü akınının yaşandığı törende nikahı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıyarken, Alişan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan izin alarak 'Evet' demesi salonda gülüşmelere neden oldu.
CÜZDANI BUSE VAROL'A VERDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ünlü çifte iyi dileklerini sunduktan sonra evlilik cüzdanını Buse Varol'a verdi. Nikah törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondan ayrıldı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Üstsüz Kadınlar Cinsel Tacizi Protesto Etmek İçin Sokaklarda
- Çocuklar Konuştu, Vicdansız Annenin Kızlarını Yaşlı Erkeklere Pazarladığı Ortaya Çıktı
- Kurt Kız Olarak Tanınıyordu, Aşkını Buldu Bambaşka Biri Oldu!
- Hayatının Dersini Aldı! Dilenciyi Tokatlayan Adama Uçan Tekme
- Korku Anları Görüntülendi! Yolcu Gemisini Su Bastı
Bu Haberle İlgili Yorumlar