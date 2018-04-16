Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda ise Almanya Başbakanı Merkel ile Suriye operasyonunu görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda ise Almanya Başbakanı Merkel ile Suriye operasyonunu görüştü.

GÖRÜŞMEDE TERÖRLE MÜCADELEYE ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genel Sekreter Stoltenberg'in Şam yönetiminin Duma'da kimyasal silah kullanması akabinde ABD, İngiltere ve Fransa'nın gerçekleştiği operasyon hakkında görüş teatisinde bulundukları görüşmede, terörle mücadele konusuna da değinildi. Bu çerçevede, NATO üyesi ülkelerin terörün her türüne karşı dayanışma ve kararlılıkla mücadele etmelerinin öneminin vurgulandığı belirtildi.

STOLTENBERG'İN ARDINDAN MERKEL İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulünün ardından gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASI GEREKİYOR

Şam rejiminin Duma'da kimyasal silah kullanması üzerine ABD, İngiltere ve Fransa tarafından gerçekleştirilen operasyona değinen Erdoğan ve Merkel, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi süreçte ilerleme sağlanması için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: haberinburada