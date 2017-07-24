Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'ı kapsayan 2 günlük Körfez turunu tamamlayarak bu akşam Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanında basın toplantısı yaptı.

Toplantıda bir gazeteci, Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400 hava savunma sistemi füzeleriyle ilgili ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunfor'un yaptığı "Bu yönde yapılan haberler doğru değil. Türkiye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın almadı. Bunu yapmış olsalardı, bu durum kaygı verici olurdu ancak yapmadılar" açıklamayı hatırlattı.

Gazeteciye "Niye endişe versin? Niye endişe verici olsun?" diye cevap veren Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi:

"ABD BİZE FÜZE VERMEDİĞİ İÇİN BU YOLA GİTTİK"

Her ülke kendi güvenliği için belli tedbirleri almak durumundadır. Ve bu güvenlik tedbirleri nereden sağlarsa, oraya yönelik de adımlarını atacaktır.

Biz bir çok kez Amerika ile de bu görüşmelerimizi yaptık. Ne yazık ki bunları temin edemediğimiz için, ister istemez biz de S-400'ler üzerinde bir planlama yaptık ve bununla ilgili de ilgili birimlerimiz görüşmelerini karşılıklı olarak yaptılar, yapıyorlar. Ve adımı da atacağız.

"FARKLI SİLAHLAR ENDİŞE VERMİYOR MU?"

Bunun endişe verici hiç bir yanı yok. Farklı silahlar kullanıldığı zaman endişe vermiyor, S-400 kullanıldığı zaman endişe veriyor. Bu nasıl bir şeydir. Patriot kullanıldığı zaman endişe vermiyor da bu kullanıldığı zaman mı endişe veriyor?

"GÖRÜŞMELER BÜYÜK ÖLÇÜDE BİTTİ"

Bu tamamen karşılıklı olarak, hele hele ortak üretim noktasında Türkiye olarak biz kiminle ortak üretime girebilirsek burayı da tercih ederiz. Burası bizim için çok önemli. Türkiye artık geleceğine yönelik güvenlik noktasındaki güvenlik simülasyonunu buna göre yapıyor. Ve yol haritamızı da buna göre belirliyoruz.

Görüşmeler de zaten büyük ölçüde bitti.

Kaynak: haberinburada