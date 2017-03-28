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ERDOĞAN'DAN SAMSUN'DA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR


ERDOĞAN'DAN SAMSUN'DA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Tarih : 28 Mart 2017, 17:28
Puan Ver : Erdoğan'dan Samsun'da Önemli Açıklamalar(6/10)3


10 Ağustos 2014 seçimlerinde yüzde 66'yla verdiğiniz destekle bu kardeşinizi göreve getirdiniz.  Samsun'a 16 Nisan oylamasında yüzde 66 yetmez. Öncü bir şehir olmak kolay değil.



Samsun'un 15 Temmuz'da da şehidi var. Sevgi Yeşilyurt. iki çocuğunu tek başına büyüten Sevgi kardeşimizin hikaysei nesilden nesile aktarılacaktır.



 Bu ülkede Nene Hatun'ların eksik olmayacağını gösteren Sevgi kardeşimizin kahramanı nesilden nesile aktarılacaktır. Şehitler tepesini boş bırakmayan, erkeğiyle kadınıyla askeriyle polisiyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Eğer bir gün bile şehitlerimizi unutursak kalbimiz dursun! Bu milleti ölümüne sevdik, bu sevginin önünde hapishane demirleri bile duramadı. Bu sevdanın önünde nice tuzaklar, arkadan hançerlemeler duramadı. Tankıyla topuyla darbeciler vazgeçiremedi.



Allah yolunda öldürülenlere öldü demeyiniz. Onlar diridirler ama siz bilemezsiniz



 



kaynak:milliyet








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