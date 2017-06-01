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ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI TELGRAFI


ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI TELGRAFI
Tarih : 01 Haziran 2017, 14:55
Puan Ver : Erdoğan'dan Şehit Ailelerine Başsağlığı Telgrafı(10/10)12


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta helikopter kazası sonucu şehit düşen 13 asker ile Diyarbakır'da şehit düşen 3 askerin ailesine taziye telgrafı gönderdi.



Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta helikopter kazası sonucu şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın, Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker, Piyade Albay Oğuzhan Küçükdemirkol, Jandarma Yarbay Songül Yakut, İstihbarat Binbaşı Koray Onay, Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak, Piyade Yüzbaşı Nuri Şener, Muhabere Yüzbaşı İlker Acar, Kara Pilot Üsteğmen Abdulmuttalip Kesikbaş, Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Erdoğan, Piyade Uzman Çavuş Zeki Koç, Piyade Uzman Çavuş Hakan İncekar ile Teknisyen Astsubay Başçavuş Fevzi Kıral'ın ailelerine birer telgraf göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.



 



kaynak:sabah








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