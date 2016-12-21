ERDOĞAN'DAN ŞEHİT POLİSİN AİLESİNE TAZİYE TELGRAFI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Ufuk Bozgeyik'in ailesine telgraf göndererek taziyeleri bildirdi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, İstanbul-Beşiktaş'ta Çevik Kuvvet otobüsü ve TOMA aracına yapılan bombalı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Bozgeyik'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi
kaynak:sabah
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