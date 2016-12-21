

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Ufuk Bozgeyik'in ailesine telgraf göndererek taziyeleri bildirdi.



Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, İstanbul-Beşiktaş'ta Çevik Kuvvet otobüsü ve TOMA aracına yapılan bombalı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Bozgeyik'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi







kaynak:sabah