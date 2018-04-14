ERDOĞAN'DAN SURİYE KRİZİNİN TARAFLARIYLA PEŞ PEŞE KRİTİK ZİRVE!
Şam yönetimine yönelik düzenlenen saldırının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, peş peşe iki kritik telefon görüşmesi yaptı.
Suriye'ye düzenlenen operasyonun ortaklarından olan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la telefonda görüşen Erdoğan, bu görüşmenin ardından saldırıya sert tepki gösteren Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü.
Erdoğan iki lidere de "Gerilimin tırmandırılmaması" çağrısında bulundu.
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: haberinburada
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