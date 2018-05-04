2 Mayıs'ta Kapı Vizesi Başladı, Türk Vatandaşlar Akın Etti
Havada Panik Anları! Pilot, Yasaklı Bölgede Görünce Hemen Kuleyi Aradı
Ezeli Düşmanlık Bitiyor! Trump-Kim Zirvesinin Yer Ve Tarihi Netleşti
'sen Kaşındın Her Şeyi Anlatacağım' Demişti, Tüm Sırları İfşa Etti
İnegöl'ün İki Numarasıydı, Otel Odasında Ölü Bulundu!
Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı'nın Tweetini Paylaştı
Filistin Devlet Başkanı, Yahudilerden Özür Diledi
İş Arayanlara Müjde! Ptt Kpss Şartı Olmadan 5 Bin Personel Alacak
Hakemi İten Arda, Kırmızı Kartla Oyundan Atıldı
Şampiyonluk Hayali Kuran Başakşehir'e Uzatmada Büyük Şok
Erdoğan Sinyali Verdi! Suriyeliler Oy Kullanacak Mı? İşte Cevabı
Pitbull İle Korkutarak Fuhuş Yaptırmışlar! Çeteye Film Gibi Operasyon
Erdoğan'dan Suriyelilere Vatandaşlık Sinyali!
Yeterli Talep Gelmeyince, Ünlü Giyim Firması Halka Arzdan Vazgeçti
Kepçeyle Sınırı Yıkıp Geçmişti! Yunanistan, Operatörü Türkiye'ye Göndermiyor
Beyaz Show'da Terör Propagandası Yapan Ayşe Öğretmen Tahliye Edildi
Körfez'de Savaş Çanları Çalıyor! Suudi'ler De Krizi Dahil Oldu
Derbiye Çıkmayan Beşiktaş, Savunmasını Gönderdi
4 Parti Prensipte Anlaştı! İşte Muhalefet İttifakının İsmi
Zırhlı Kamyonun Kapağı Açılınca Yüz Binlerce Dolar Yola Saçıldı

ERDOĞAN'DAN SURİYELİLERE VATANDAŞLIK SİNYALİ!


Erdoğan'dan Suriyelilere vatandaşlık sinyali!
Tarih : 04 Mayıs 2018, 22:40
Puan Ver : Erdoğan'dan Suriyelilere Vatandaşlık Sinyali!(10/10)6

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde İstanbul Gençlik Festivali kapsamında gençler ile biraraya geldi.

"VATANDAŞLIK VERİLEBİLİR"

Erdoğan'ın sorulan bir soruya verdiği cevap ise "Suriyelilere vatandaşlık" sinyali olarak yorumlandı. Erdoğan, Suriyelilerle ilgili "Dükkanlarda gördüğüm Suriyeliler kaçak çalışıyor. Bunun önüne geçmek için vatandaşlık verilebilir." dedi.

İşte Erdoğan'ın konuyla ilgili sözleri:

Bundan sonraki hedefimiz ne? Kararlılıkla Afrin'de duruyoruz. Önümüzde İdlib var, Tel Rıfat var, Münbiç var. Görüşmeler yapılıyor. Duma'yı falanda bu şekilde halledelim diyoruz. Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok ama Suriye halkının huzuru bizim için çok önemli. Dükkanlarda gördüğüm Suriyeliler kaçak çalışıyor. Bunun önüne geçmek için vatandaşlık verilebilir. Vatandaşlığa almadığımız kaçak çalışıyorlar. Bunlar bizim vatandaşımız olursa SSK'lı gibi ekmeğini de buradan kazanmış olur. Kendi kendini geçindirir hale gelir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erdoğan  Dan  Suriyelilere  Vatandaşlık  Sinyali    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER