Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamudaki 450 bin ile belediyelerdeki 400 bin taşeron işçimiz çalıştıkları yerde istihdam edilecektir." diyerek müjdeyi verdi.

AK Parti grubunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taşeron düzenlemesi ile ilgili bilgi verdi. Erdoğan, "Kamudaki 450 bin ile belediyelerdeki 400 bin taşeron işçimiz çalıştıkları yerde istihdam edilecektir." dedi.

Erdoğan, şunları söyledi:

"ÇALIŞTIKLARI YERDE İSTİHDAM EDİLECEKLER"

"900 bin çalışanımızı ilgilendiren, kamuoyunda taşeron olarak bilinen düzenleme konusundaki düzenlemeye değinmek istiyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamudaki 450 bin ile belediyelerdeki 400 bin işçimiz çalıştıkları yerlerdeki belediye iktisadi teşekkülerine istihdam edilecekler." diye konuştu.

MEVSİMLİK İŞLERİN ÇALIŞMA SÜRELERİ 10 AYA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "23 bin kişi olan mevsimlik işçilerin 5 ay 29 gün olan çalışma süreleri de 9 ay 29 güne kadar çıkartılabilecek." açıklamasında bulundu.

4B STATÜSÜNDEKİLER 4B STATÜSÜNE KAYDIRILACAK

Erdoğan, "4C statüsünde çalıştırılan kardeşlerimiz de 4B statüsüne kaydırılıyor. Bu meseleyi kökten çözmüş oluyoruz." dedi.

ÇALIŞMA BAKANI DA DÜZENLEMENİN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Öte yandan Erdoğan'ın açıklamalarının hemer ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da Twitter üzerinden taşeron işçi düzenlemesinin detaylarını açıkladı.

İşte o tweetler

"HEPSİ KADROLU İŞÇİ OLACAK"

Merkezi yönetimde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile sosyal güvenlik kurumlarında alt işveren işçisi olarak çalışan tüm kardeşlerimizi, sürekli işçi kadrosuna alıyoruz.

Özel sözleşmeli, geçici, bir yıllık, üç yıllık değil, sürekli işçi kadrosuna geçiriyoruz. Yaş sınırı, eğitim şartı, asıl iş, yardımcı iş ayrımı olmayacak. Bugün, bu sabah itibariyle, kamuda çalışan taşeron işçikardeşlerimiz bundan sonra KADROLU işçi olacak.

Belediye ve İl Özel İdarelerinde, taşeron olarak çalışan kardeşlerimiz için de yeni bir düzenleme yaptık, bu kardeşlerimiz, il özel idarelerin ve belediyelerin iktisadi teşekküllerinde işçi olarak istihdam edilecekler

Kaynak: haberinburada