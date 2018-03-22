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Erdoğan'dan, telefonda Alman mevkidaşıyla Suriye zirvesi

ERDOĞAN'DAN, TELEFONDA ALMAN MEVKİDAŞIYLA SURİYE ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman mevkidaşı Steinmeier ile yaptığı telefon görüşmesinde, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Tarih : 22 Mart 2018, 00:40
Puan Ver : Erdoğan'dan, Telefonda Alman Mevkidaşıyla Suriye Zirvesi(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Steinmeier ile telefonda görüştü.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER KONUŞULDU

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler üzerinde duruldu. Erdoğan ile Steinmeier'in telefon görüşmesinde, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere ivme kazandırma konusundaki kararlılık teyit edildi. Görüşmede, teröre karşı ortak mücadelenin önemine değinildi.

ZEYTİN DALI HAREKATI HAKKINDA BİLGİ PAYLAŞIMINDA BULUNDU

Öte yandan görüşmede Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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