Erdoğan'dan Trump Sorusuna Yanıt: Henüz Dönmedi
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Erdoğan'dan Trump sorusuna yanıt: Henüz dönmedi

ERDOĞAN'DAN TRUMP SORUSUNA YANIT: HENÜZ DÖNMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trump'la görüşme gerçekleşti mi?" sorusuna, "Hayır, şu anda Dışişleri temas halinde. yardımcılarıyla filan görüştüler, henüz daha dönmedi." yanıtını verdi.

Tarih : 05 Aralık 2017, 22:30
Puan Ver : Erdoğan'dan Trump Sorusuna Yanıt: Henüz Dönmedi(8/10)4

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecinin "ABD Başkanı Sayın Trump'la görüşme gerçekleşti mi?" sorusuna, "Hayır, şu anda Dışişleri temas halinde." yanıtını verdi.

"ARAMAZSA BEN ARAYACAĞIM" DEMİŞTİ

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısının ardından bir gazetecinin, "Geçen hafta, ABD Başkanı Sayın Trump'la görüşeceğinizi söylemiştiniz, 'eğer aramazsa ben arayacağım' demiştiniz. Görüşme gerçekleşti mi?" sorusuna, "Hayır" yanıtını verdi.

"DIŞİŞLERİ TEMAS HALİNDE, HENÜZ DÖNMEDİ"

"Arayacak mısınız peki?" sorusu üzerine ise Erdoğan, "Şu anda Dışişleri temas halinde, yardımcılarıyla filan görüştüler, henüz daha dönmedi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konuşmanızda 28 Şubat vurgusu yaptınız. Şantaj ve dava ile ilgili olarak biraz açabilir misiniz acaba?" sorusunu da yanıtlarken, "Onun neyini açacaksınız, zaten her şeyi ile ortada. Onu şu anda yargı en güzel şekilde takip ediyor." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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