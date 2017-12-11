Erdoğan'dan Trump'a Kudüs Tepkisi: Kendin Çalar, Kendin Oynarsın
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ERDOĞAN'DAN TRUMP'A KUDÜS TEPKİSİ: KENDİN ÇALAR, KENDİN OYNARSIN


Erdoğan'dan Trump'a Kudüs Tepkisi: Kendin Çalar, Kendin Oynarsın
Tarih : 11 Aralık 2017, 13:30
Puan Ver : Erdoğan'dan Trump'a Kudüs Tepkisi: Kendin Çalar, Kendin Oynarsın(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Dünya İnsan Hakları Günü Programı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyüme rakamlarıyla, Türkiye'yi zayıf göstermek için çalışan iç ve dış fesat odaklarına en güzel cevabın verildiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararıyla ilgili konuşan Erdoğan "İnsan hakları gününü dünyanın pek çok yerinde özellikle Kudüs'te insan haklarının ayaklar altına alındığı bir dönemde yaşıyoruz. Kudüs'te sergilenen vandallığın, hoyratlığın ilelebet devam etmesi mümkün değildir. Bugün kendilerini Kudüs'ün sahibi sananlar, yarın arkasına saklanacak ağaç dahi bulamayacaklarını bilmelidirler." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"ABD Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararıyla dökülen kana ortak olmuştur. Biz bu kararı asla tanımıyoruz. Başkan Trump'ın açıklaması bizi bağlamaz. Kudüs'ü de İslam dünyasını da bağlamaz. Sen çalarsın sen oynarsın. Bugünkü sorunların temelinde ABD ve Avrupa'nın İsrail'in önünü açan politikaları vardır. Bu ülkeler BM kararlarına sahip çıksaydı bölgede 10 yıllardır süren katliamların önüne geçilebilirdi. Filistin ve Kudüs konusundaki beyanları yakından takip ederek herkese notunu vereceğiz." "

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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