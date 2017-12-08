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Erdoğan'dan Yunanistan Parlamentosundaki 4 Türk Vekile Mesaj: Size Büyük Görev Düşürüyor
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Erdoğan'dan Yunanistan Parlamentosundaki 4 Türk Vekile Mesaj: Size Büyük Görev Düşürüyor

ERDOĞAN'DAN YUNANİSTAN PARLAMENTOSUNDAKİ 4 TÜRK VEKİLE MESAJ: SİZE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜRÜYOR

Gümülcine'de Türk soydaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ile Yunanistan arasındaki sıkıntıların aşılması için parlamentodaki 4 Türk vekile büyük görevler düşüyor." dedi.

Tarih : 08 Aralık 2017, 17:00
Puan Ver : Erdoğan'dan Yunanistan Parlamentosundaki 4 Türk Vekile Mesaj: Size Büyük Görev Düşürüyor(7/10)3

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkent Atina'daki resmi temaslarının ardından Gümülcine'ye geldi. Burada yaptığı konuşmada Erdoğan, "AB içerisinde Yunanistan'ın destekleri var. Aynı şekilde NATO'da da biz Yunanistan bir ara çıkmıştı, ondan sonra biz destekledik ve tekrar NATO'ya Yunanistan kabul oldu. Bu dayanışmamızı geliştirmemiz lazım. Bunda bir engel olduğunu görmüyorum. İşte şu anda burada sevgili vatandaşlarımızın, gençlerin dayanışması birliği beraberliği çok önemli" dedi. Erdoğan, Yunanistan parlamentosundaki 4 Türk vekile de büyük görevler düştüğünü söyledi.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"CUMHURBAŞKANI OLARAK GELMEK DE NASİP OLDU"

"Daha önce Başbakan olarak geldim, şimdi de Cumhurbaşkanı olarak buraya gelmek tekrar bana nasip oldu. Tabi siz soydaşlarımla bir arada olmak benim için gerçekten çok ama çok anlamlı. Sizler burada özellikle topraklarınızda, kimliğinizde, kişiliğinizde bir varlık mücadelesini verdiniz. Sizleri bundan dolayı kutluyorum, tebrik ediyorum.

"4 TÜRK VEKİLE BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR"

Dün Sayın Cumhurbaşkanı ile ikili heyetler arası güzel görüşmelerimiz oldu. Daha sonra sayın Başbakan ile aynı şekilde ikili ve heyetler arası güzel görüşmelerimiz oldu. Akşam sayın cumhurbaşkanının onurumuza verdiği yemekte bir arada olduk. Temennim şudur, bizler büyüklerimizin ifadesiyle hep komşu diye tanımladık. Yunanistan bize komşu, Türkiye Yunanistan'a komşu. Türkiye ile Yunanistan arasında bu sıkıntıların aşılması, 150 bine yakın soydaşımız var burada. Siz soydaşlarımız Türkiye - Yunanistan arasında birer köprüsünüz, biz sizi böyle görüyoruz. Şu anda parlamentoda 4 milletvekilimiz var, 3+1. Bu dört milletvekilimizin parlamentoda çok şeyler yapması gerek. Sizlerin sorunlarını dile getirmesi lazım. Orada bazı adımların atılması lazım.

Ben dün bazı sorunları dile getirdim, belki izlemişsinizdir. Temennim odur ki gerek sayın cumhurbaşkanı, gerekse sayın başbakan bu sorunları da bir an önce çözmek suretiyle bütün bölgedeki soydaşlarımızın da ister Türk, ister Pomak olsun hep birlikte bu sorunların giderilmesi bence Yunanistan'daki birliği beraberliği dayanışmayı çok daha güçlendirecektir."

"ÜLKEMDEKİ RUM VATANDAŞLARLA BİR SORUN YOK"

Ülkemdeki Rum vatandaşlarla bir sorun yok. Örneğin daha önce el konulmuş olan, Rum vatandaşlarımıza ait gayrimenkullere yönelik onları iadeleri istikamette yasa çıkararak kah bedelleri ödendi, kah bunların teslimi yapıldı. Bütün bu gayrimenkuller hak sahibinindir dedik verdik. Şunu söylemem lazım. İnancına güvenen, inanç hürriyetinden korkmaz.

GENÇLERE 4 TAVSİYEDE BULUNDU

AB içerisinde Yunanistan'ın destekleri var. Aynı şekilde NATO'da da biz Yunanistan bir ara çıkmıştı, ondan sonra biz destekledik ve tekrar NATO'ya Yunanistan kabul oldu. Bu dayanışmamızı geliştirmemiz lazım. Bunda bir engel olduğunu görmüyorum. İşte şu anda burada sevgili vatandaşlarımızın, gençlerin dayanışması birliği beraberliği çok önemli.

Gençler size tavsiyem şu. Bir, İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif'ten. "İhtiyar amcanı dinler misin, oğlum? Ne büyük söyle, ne çok söyle; yiğit işde gerek. Lafı bol, karnı geniş soyları taklid etme; Sözü sağlam, özü sağlam, adam ol, ırkına çek."

Şimdi de ben kendi tavsiyemi yapıyorum: Oku, düşün, uygula, neticelendir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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