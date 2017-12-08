Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos ve eşi Vlasia Pavlopoulos tarafından onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.

EMİNE ERDOĞAN'LA BİRLİKTE KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki resmi temasları kapsamında eşi Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ve eşi Vlasia Pavlopoulos tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine katıldı."ÜLKEMDE 10 BİNLERİ AŞAN RUM VATANDAŞLARIMIZ VARDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

Ülkemde 10 binleri aşan Rum vatandaşlarımız vardı. Aynı şekilde Yunanistan'da soydaşlarımız var. Bu ziyaretle birlikte bizim bütün hedefimiz, geleceği çok farklı inşa edelim ihya edelim. Burada birlik olsun dayanışma olsun. Çok kritik dönemlerden geçtiğimiz bölgede ciddi sıkıntıları yaşadığımız bir dönemde dayanışmamızın çok daha büyük önem arz ettiğine inanıyorum."GEÇMİŞTEN İBRET ALIRSAK TARİH TEKERRÜR ETMEZ"

Siyasi askeri ekonomik, kültürel, turizm bütün bu alanlarda iş birliğimizi önem ifade ediyor. Şuan Yunanistan da yatırımları olan bazı vatandaşlarımızla zaman zaman görüşüyorum. Onların buradaki yatırımlara ilişkin düşüncelerini alıyorum. Memnuniyetlerini duydukça da geleceğe yönelik neler yapılabilir konuşuyoruz. Eğer geçmişten ibret alırsak tarih tekerrür etmez."GELECEĞİ ÇOK FARKLI ŞEKİLDE İNŞA EDEBİLİRİZ"

"Geleceğe bakarken artık geçmişten ibret almanın önemli olduğuna inanıyorum" diyen Erdoğan, "Eğer geçmişten ibret alırsak tarih tekerrür etmez. Ama ibret alırsak geleceği çok daha farklı bir şekilde inşa ederiz. Şu anda gerek Yunanistan'dan gerek bizim yatırımcılarımız el ele vermek suretiyle hatta üçüncü ülkelerde yapacakları yatırımlarla her iki ülkede kazan kazan esasına göre geleceği çok farklı inşa edebiliriz" diye konuştu. "AB SÜRECİNDE YUNANİSTAN'IN VERDİĞİ DESTEK KENARA KONULAMAZ"

Türkiy'nin bölgedeki önemli konumunun altını çizen Erdoğan, "Türkiye bu noktada bir hap durumda. Bir taraftan TANAP, TAP öbür taraftan Türk Akım Projesi bütün bunlar bölgede artık doğal gazın hem ısınmada hem sanayide teknolojide nelere alt yapı oluşturabileceğini ortaya koyuyor. Siyasette Avrupa birliği süreci içerisinde Yunanistan'ın şuana kadar yanımızda olması ve bize verdiği destek bir kenara konulamaz. Geleceği inşa noktasında atacağımız adımlar da her zaman beraber olduğumuzu özelliklede terörle mücadeledeki dayanışmamızı ifade etmeden geçemeyeceğim. Dayanışmamızı çok çok önemsiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada