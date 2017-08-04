ERDOĞAN'I GÖREN TELEFONA SARILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından açılışı gerçekleşecek olan Yıldız Hamidiye Camii'ne geldi.
VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ
Burada cuma namazını kılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar eşlik ediyor.
Öte yandan, camiye gelen vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Çevrede ise polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.
Kaynak: haberinburada
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