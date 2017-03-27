İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsviçre'de terör örgütleri PKK, DHKP/C ve YPG'nin de aralarında bulunduğu gruplar tarafından düzenlenen "hayır" mitinginde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren pankartı açan şüpheli veya şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Mart'ta İsviçre'nin başkenti Bern'de, terör örgütleri PKK, DHKP/C ve YPG'nin de aralarında bulunduğu gruplar tarafından Federal Parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'nda düzenlenen "hayır" mitinginde, siyah fon üzerine hazırlanmış başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Erdoğan'ı öldürün" yazısı, altında da "Kendi silahlarıyla" ifadesi yer alan pankarta ilişkin söz konusu şüpheliler hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.







kaynak:yenişafak