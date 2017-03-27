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erdoğan'ı hedef gösteren pankarta soruşturma

ERDOĞAN'I HEDEF GÖSTEREN PANKARTA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsviçre'de terör örgütleri PKK, DHKP/C ve YPG'nin de aralarında bulunduğu gruplar tarafından düzenlenen "hayır" mitinginde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren pankartı açan şüpheli veya şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Tarih : 27 Mart 2017, 13:14
Puan Ver : Erdoğan'ı Hedef Gösteren Pankarta Soruşturma(10/10)11


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Mart'ta İsviçre'nin başkenti Bern'de, terör örgütleri PKK, DHKP/C ve YPG'nin de aralarında bulunduğu gruplar tarafından Federal Parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'nda düzenlenen "hayır" mitinginde, siyah fon üzerine hazırlanmış başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Erdoğan'ı öldürün" yazısı, altında da "Kendi silahlarıyla" ifadesi yer alan pankarta ilişkin söz konusu şüpheliler hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.



 



kaynak:yenişafak








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