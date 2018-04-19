ERDOĞAN'I MASASINDAKİ SON ANKETİ, AK PARTİ SÖZCÜSÜ DUYURDU
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal açıklamada uyum yasalarının bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını ve sürecin başladığını söyledi.
"YASAL KOŞULLARI TAŞIYAN PARTİLERİN, SEÇMENİN KARŞISINA ÇIKMASINDAN YANAYIZ"
Partilerin seçime katılıp katılamayacağına ilişkin soruya Ünal, "Yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan tüm aday ve partilerin 24 Haziran'da sandıkta seçmenin karşısına çıkmasından yanayız" dedi.
ERDOĞAN'IN OY ORANI YÜZDE 55,6
Ünal, ayrıca oy oranına ilişkin soruya, "En son yapılan ankette cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 55,6 gözüküyor" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Korkunç Pazarlık! Çocuklara Tokat Atma Karşılığında Dondurma Veriyor
- Bulgaristan'da Derbide Bomba Patladı, Yüzüne Şarapnel Gelen Polis Ağır Yaralandı
- Yeni Akit Yazarı Kavakçı'dan Tepki Çeken Gülen Yazısı: Tövbe Edip Dönsün
- Ekmeleddin İhsanoğlu'ndan Erdoğan'a Oy Verecek Misiniz? Sorusuna Yanıt: Partinin Tercihine Katılıyorum
- Evladı Boğularak Can Veren Anne: Oğlum Otelin İhmali Yüzünden Öldü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Çocukların Oynadığı Oyunda Cinsel Organ Büyütücüsü Reklamı Çıkması Büyük Tepki Çekti
- Avusturya Başbakanı Türk Videosuna Kızdı, Cami Kapatmakla Tehdit Etti
- Kocasının Metresini Mağazada Bastı, Elbiselerini Soyup Saçlarını Kesti
- Suudi Arabistan-Yemen Sınırında Çatışma Çıktı: 5 Suudi Asker Öldü
- Yaş Farkı 53! Oğlunun Cenazesinde Tanıştığı Genç İle Evlendi
Bu Haberle İlgili Yorumlar