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ERDOĞAN'I MASASINDAKİ SON ANKETİ, AK PARTİ SÖZCÜSÜ DUYURDU


Erdoğan'ı masasındaki son anketi, AK Parti Sözcüsü duyurdu
Tarih : 19 Nisan 2018, 14:40
Puan Ver : Erdoğan'ı Masasındaki Son Anketi, Ak Parti Sözcüsü Duyurdu(10/10)6

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal açıklamada uyum yasalarının bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını ve sürecin başladığını söyledi.

"YASAL KOŞULLARI TAŞIYAN PARTİLERİN, SEÇMENİN KARŞISINA ÇIKMASINDAN YANAYIZ"

Partilerin seçime katılıp katılamayacağına ilişkin soruya Ünal, "Yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan tüm aday ve partilerin 24 Haziran'da sandıkta seçmenin karşısına çıkmasından yanayız" dedi.

ERDOĞAN'IN OY ORANI YÜZDE 55,6

Ünal, ayrıca oy oranına ilişkin soruya, "En son yapılan ankette cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 55,6 gözüküyor" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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