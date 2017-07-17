FETÖ'nün Hava Kuvvetleri ve Konya 3'üncü Ana Jet Üssü'ndeki yapılanmasını deşifre ettiği için bir dönem görevinden alınan Hava Pilot Albay Mete Kuş, şimdilerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın havadaki koruma ekibinin başında yer alan isim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ana' uçağı ile seyahat ederken en güvendiği isim olan Albay Kuş, anı zamanda 3'üncü Ana Jet Üssü'nde Hava Harekât ve 132'nci Filo'nun komutanlığını da yapıyor.

ERDOĞAN'DAN SELAMLAMA

15 Temmuz günü Cumhurbaşkanı'nın Ankara'dan İstanbul seyahatine F-16 ile eşlik eden Hava Pilot Albay Kuş'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan uçak içinden el sallayarak selam vermiş ve yanındakilere "Bu bizim Mete" demişti.

Cumhurbaşkanı'nın selamı üzerine Albay Kuş da, F-16 ile 'Ana' uçağının kanadına kadar yaklaşarak bu selama karşılık vermişti.

ERDOĞAN'A PİLOT SAATİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Pilotlar Günü nedeniyle 26 Nisan 2017 tarihinde, Konya 3. Jet Üssünde görev yapan Albay Mete Kuş ve ekibini kabul etmişti. Cumhurbaşkanı Hava Koruma ekibinin komutanı olan Albay Mete Kuş, kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pilot saati hediye etmişti.Kaynak: Sabah

Kaynak: haberinburada