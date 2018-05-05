Ceylan'ın Acı Sonu! Kanına Giren İlletten Kurtulamayınca Canına Kıydı
Derbiye Çıkmayan Beşiktaş'a Büyük Şok! Küme Düşme Cezası Kapıda
En Zor Bekleyiş! Özlem'in Kalbi Yeniden Attı, Herkes Derin Bir Oh Çekti
Başakşehir'i Şampiyonluktan Eden Samet Aybaba, Gole Sevinmedi
Hakemi İten Arda'ya, Tarihin En Ağır Cezalarından Biri Geliyor
Murat Boz'un Annesi 2,5 Yıllık Aşk İçin Devreye Girdi
Tarihi Zirvenin Ardından Kuzey Kore Saat Dilimini Güney Kore'ye Göre Ayarladı
Devlete Ait 5 Şeker Fabrikasının Satışı İçin Onay Çıktı
İşte Yerli Otomobilin Ceo'sunun Belli Olacağı Tarih
Paylaşımını Görenler Göz Yaşlarını Tutamadı
İsrail Kazanma İhtimalinin Düşük Olması Gerekçesiyle Pes Edip Çekildi
Ev Alacaklar Bayram Edecek! Konutta Kdv Düştü, Tapu Harcı Oranı İndi
Erdoğan'ın Açıklayacağı Manifestoda Neler Olacak?
Adım Adım İmar Barışı! İşte En Çok Merak Edilen 6 Soru Ve Cevabı
'hapse Girenden Adam Olmaz' Dedi, İlk Gördüğü Yerde Sarılıp Barıştı
Bazı Alkollü İçeceklere Vergi Zammı Gelirken Tapu Harcı Da Değişti
İlk Ziyareti Köyüne Yaptı, Bahçeli'ye Cevap Verdi: Seni Beğenmiyorum
Japon Kızı Dava Açtı, Efsanenin Mezarı Açılabilir
Yasak Aşk Cinayetinde Davanın Seyrini Değiştirecek İfade!
Ayı İle Selfie Çekmek İsterken Öfkeli Hayvan Tarafından Parçalandı

Erdoğan'ın açıklayacağı manifestoda neler olacak?

ERDOĞAN'IN AÇIKLAYACAĞI MANİFESTODA NELER OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen ve yarın AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde açıklayacağı seçim manifestosunda Türkiye'nin yenilenmesinin yol haritasını ortaya koyacağı belirtilirken, 2023 hedeflerine de dikkat çekileceği öğrenildi.

Tarih : 05 Mayıs 2018, 09:50
Puan Ver : Erdoğan'ın Açıklayacağı Manifestoda Neler Olacak?(8/10)4

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde 24 Haziran'ın manifestosunu açıklayacak. Manifesto seçimle sınırlı olmayacak. 2023 hedeflerine giden yolda atılacak adımları da içerecek. Türkiye'nin oyun kurucu rolü vurgulanacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yarın AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde açıklayacağı 24 Haziran seçimleri manifestosu Türkiye'nin dirilişinin ve yenilenmesinin yol haritasını ortaya koyacak.

TÜRKİYE PRANGALARINDAN KURTULACAK

Son şekli verilen manifestonun sadece seçimlere yönelik olmayacağı, Türkiye'nin 2023 hedeflerine giden yolda atılacak adımları içereceği öğrenildi. 2023 hedeflerine kararlılıkla ilerleyen ve dünyada söz sahibi olan Türkiye'nin vizyonu çizilecek olan manifestoda, millilik vurgusunun yanında küresel mesajlar da yer alacak. Beyannamede, 24 Haziran sonrası resmen başlayacak olan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getireceği yenilikler ve Türkiye'nin ayağındaki prangalarından kurtulması için atılacak adımlar anlatılacak.

DEV PROJELER SÜRECEK

Türkiye'nin ekonomide gösterdiği büyüme başarısına vurgu yapılacak manifestoda, kalkınmaya yönelik sürdürülebilir bir büyüme için bundan sonraki hedefler de anlatılacak. Yeni yatırımlara imkan sağlayan düzenlemelerin ipuçları verilecek. AK Parti'nin 16 yılda yaptıkları ve devam eden projeler hatırlatılarak, yeni müjdeler verilecek.

DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR

Dış politikaya yönelik mesajları da barındırması beklenen manifestoda özellikle Türkiye'nin oyun çizilen değil, oyun kuran ülke konumuna geldiği ve bölgesi başta olmak üzere, dünyadaki sorunların çözümlerinde etkili rol üstlendiği vurgulanacak. Türkiye'nin mazlum halkların yanında yer almaya ve onların haklarını savunmaya devam edeceği ifade edilecek. Birleşmiş Milletler'in yapısının değişmesine yönelik 'dünya beşten büyüktür' vurgusunun da manifestoda yer alması bekleniyor.

YOL HARİTASI YAPILACAK

Daha güçlü, daha müreffeh ve daha özgür bir Türkiye'ye için atılacak adımların yer alacağı manifesto Türkiye'nin 2023'e giden süreçteki yol haritasını ortaya serecek. Bu yolda atılacak adımların daha detaylı başlıkları ise seçim bildirgesinde yer alacak. Kaynak: YeniŞafak

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erdoğan  In  Açıklayacağı  Manifestoda  Neler  Olacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER