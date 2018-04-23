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ERDOĞAN'IN AĞZININ PAYINI VERİRDİM DEDİĞİ CHP'Lİ ÖZEL'DEN SAVUNMA: GERÇEKLERİ İFADE ETTİM


Erdoğan'ın Ağzının Payını Verirdim Dediği CHP'li Özel'den Savunma: Gerçekleri İfade Ettim
Tarih : 23 Nisan 2018, 23:30
Puan Ver : Erdoğan'ın Ağzının Payını Verirdim Dediği Chp'li Özel'den Savunma: Gerçekleri İfade Ettim(6/10)2

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugün TBMM Genel Kurulu'nda, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşananlara ilişkin sarf ettiği sözlerle ilgili, "Genel Kurul'da yaptığım açıklamaların tamamının Araştırma Komisyonu'nda ilgili kurum yetkililerinin ifadelerinden alıntılanarak kullanıldığı, tutanaklardaki ifadelerle ortadadır. Konuşmamda bir iddiayı değil, somut gerçekleri ifade ettiğimi bir kere daha kamuoyunun bilgisine sunuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

AK PARTİ'Lİ REŞAT PETEK'E CEVAP VERDİ

Özel, TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen özel oturumda yaşanan tartışma ve FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek'in değerlendirmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

TBMM Genel Kurulu'ndaki özel oturumda, söz konusu komisyonda bürokratların tutanak altındaki konuşmalarından alıntılar yaparak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın 15 Temmuz gecesinde" nerede olduğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu ifade eden Özel, şunları kaydetti:

"TUTANAK" İDDİASI

"Araştırma Komisyonu Başkanı sıfatıyla Adalet ve Kalkınma Partisi Burdur Milletvekili Reşat Petek yaptığı açıklamayla, aktardığım ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, ifadelerimi doğrulayan bir kaydın bulunmadığını ileri sürmüştür.

Darbe girişimine ilişkin tüm gerçeklerin açığa çıkması yönünde, girişimin yaşandığı ilk dakikadan itibaren büyük gayret gösterilmesi gerektiğini savunan ve gayret de gösteren partimizi ihanet içinde olmakla itham eden Burdur Milletvekili Reşat Petek, başkanlığını yaptığı komisyonun tutanaklarını çarpıtmaktan kaçınmamaktadır."

"KAMUOYUNA SUNUYORUM"

Özel, Genel Kurul'da yaptığı açıklamaların tamamının Araştırma Komisyonu'nda ilgili kurum yetkililerinin ifadelerinden alıntılanarak kullanıldığını, bunun tutanaklardaki ifadelerle ortada olduğunu kaydetti.

Özgür Özel, "Konuşmamda bir iddiayı değil, somut gerçekleri ifade ettiğimi bir kere daha kamuoyunun bilgisine sunuyorum." değerlendirmesini yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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