ERDOĞAN'IN DİLEKÇESİ HAZIRLANDI, VEKİLLERİN İMZASI BEKLENİYOR
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı dilekçesi hazırlandı. Dilekçe Çarşamba saat 18.00'e kadar vekillerin imzasına sunulacak.
Kaynak: haberinburada
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