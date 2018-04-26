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Erdoğan'ın dilekçesi hazırlandı, vekillerin imzası bekleniyor

ERDOĞAN'IN DİLEKÇESİ HAZIRLANDI, VEKİLLERİN İMZASI BEKLENİYOR

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı dilekçesi hazırlandı. Dilekçe Çarşamba saat 18.00'e kadar vekillerin imzasına sunulacak.

Tarih : 26 Nisan 2018, 18:50
Puan Ver : Erdoğan'ın Dilekçesi Hazırlandı, Vekillerin İmzası Bekleniyor(9/10)5

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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