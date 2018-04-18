MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılmasına karar verildiğini açıkladı. Alınan erken seçim kararıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan ilk açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, "Hazırız kazanacağız" dedi.

"İTTİFAK ÇALIŞMALARI EN KISA SÜREDE TAMAMLANACAK"

İttifak çalışmalarının da en kısa sürede tamamlanacağını söyleyen CHP lideri, seçim bildirgesinin hazırlanması için çalışmaların da başlatılması kararı alındığını söyledi.

LEVENT GÖK: YÖNETEMEDİKLERİNİN TESCİLİ, HAYIRLI OLSUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran olarak açıkladığı erken seçim kararıyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi. CHP'li vekil Levent Gök, "Yönetemediklerinin tescili, hayırlı olsun." diye konuştu.

TEZCAN: HODRİ MEYDAN, SEÇİME HAZIRIZ

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan CHP MYK toplantısının ardından konuşan Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, şunları söyledi:

"Devlet Bahçeli erken seçim çağrısı yaptı. Koalisyon sözcüsü 26 Ağustos demişti, koalisyonun büyük ortağı 24 Haziran'da erken seçim yapacağız dedi. Öyle bir telaş ve şaşkınlıkla vermişler ki kararı üniversite sınavının gününe denk getirmişler. Şimdi sınav tarihiyle oynayacaklar. Biz erken seçim çağrısıyla ilgili görüşümüzü dün net açıkladık. Dün hodri meydan dedik. CHP olarak seçime hazırız. Yarın seçim olacakmış gibi hazırız. Biz seçimden kaçmadık, kaçmayız. Şimdi başka bir şeyi milletin bilmesinde fayda var. Bu hükümet yönetme özürlüdür. Bu erken çağrısı yönetememenin ikrarıdır. Türkiye'nin meselelerinin sebebi tek adamdır. 16 Nisan'dan bu yana eski sistemle yönetiliyoruz diyor, buna kargalar güler. Milleti aldatmaya gerek yok, yönetemiyorsunuz. Doların euro'nun ateşini düşüremiyorsunuz. Dışarıda Türkiye'yi rezil ettiniz. Sabah söylediğinizle öğlen söylediğiniz birbirinden farklı."

Kaynak: haberinburada