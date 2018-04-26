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Erdoğan'ın 'garip Senaryo' Dediği İhtimal: 101. Madde
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Erdoğan'ın 'garip senaryo' dediği ihtimal: 101. madde

ERDOĞAN'IN 'GARİP SENARYO' DEDİĞİ İHTİMAL: 101. MADDE

Erdoğan'ın 'garip senaryo' dediği ihtimal, Anayasa'nın 101. maddesinde gizli. İddiaya göre, 2. tura kalan muhalefet adayı yarıştan çekilecek ve başka bir ismin önünü açacak. Tüm partiler bu ismi destekleyerek Erdoğan'a karşı kazanmayı zorlayacak.

Tarih : 26 Nisan 2018, 08:20
Puan Ver : Erdoğan'ın 'garip Senaryo' Dediği İhtimal: 101. Madde(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti meclis grup toplantısında, "Şu anda çok garip bir senaryo var ortada. Hafta sonuna kadar bu senaryo nasıl oynanacak, bunu göreceğiz" diyerek altını çizdiği senaryo Anayasa'nın 101'inci maddesinde gizli.

GÜL'ÜN ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR

Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, ilk tur görüşmelerin sonuçlarına göre AK Parti-MHP ve yanında BBP'den oluşacak Cumhur İttifakı dışında kalan partiler ortak bir cumhurbaşkanı adayı çıkarma konusunda anlaşamayacak gibi... Meral Akşener adaylıktan vazgeçmiyor; CHP parti yönetimi ise görüntü gereği de olsa Abdullah Gül'ün ortak aday çıkarılmasına "tabana uymaz" diyerek karşı çıkıyor. Bu durumda Abdullah Gül'e aday olmama dışında iki seçenek kalıyor: Ya bağımsız aday olacak ki buna sıcak bakmıyor. Ya da Saadet Partisi'nin adayı olarak seçime girecek. AK Parti-MHP dışındaki partilerin tümünün parlamentoya girmesi ve burada çoğunluk sağlanarak hem cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin domine edilmesi hem de seçim kaybedilirse seçilecek cumhurbaşkanı kararnamelerini, yasalarla bloke etmek, rahat bırakmamak, çalıştırmamak gibi bir strateji hep masada duruyor.

ERDOĞAN'IN "GARİP SENARYO" DEDİĞİ İHTİMAL: 101. MADDE

16 Nisan'da halk oylamasıyla kabul edilen ve ilk seçimde yürürlüğe girecek Anayasa'nın 101. maddesinde bir düzenleme var ki işte 'hayır cephesi'nde bütün hesaplar bunun üzerine yapılıyor. AK Parti'nin önemli isimleri de bu tuzağı gördüklerini söylüyor. Diyor ki bu madde: "İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır."

TÜM PARTİLER ERDOĞAN'A KARŞI KAZANMAYI ZORLAYACAK

Yani seçimin birinci turunda son ikiye kalamayan ve ikinci turda yarışma hakkı elde edemeyen aday, muhalefetin ortak hamlesiyle en çok oyu alan ikinci adayın çekilmesiyle ikinci turda yarışabilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte CHP'nin ya da İyi Parti'nin adayı ikinci tura kalsa bile, üzerinde uzlaşılan ismin önünü açmak için ikinci aday seçimden çekilecek ve başka bir ismin önünü açacak. Tüm partiler bu ismi destekleyerek Erdoğan'a karşı kazanmayı zorlayacak. Bu senaryo yabana atılmıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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