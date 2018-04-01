Survivor Yeniden Başlayacak! Acun Format Değiştirdi, All Star İkiye Bölündü
Erdoğan'ın Huzurunda Nefeslerini Tutup Dinlediler: Bil Oğlum!
Tatlıses'ten Erdoğan'ı Güldüren Türkü: Münbiç'i Dolan Da Gel!
Başörtülü Diye Genç Kıza Saldırdı
Esad Güçleri, Türkiye'nin Doğu Guta'daki Merkezini Vurdu
Süper Lige Damga Vuran Gol! Muslera'yı Orta Sahadan Avladı
Kadırgalı'dan Erdoğan Ve Akar'la Sıfır Noktasında Selfie!
Cezaevinde İsyan Çıktı, Mahkumlar 7 Polisi Öldürdü
Fransa'da Turistik Uçak Otoyola Düştü: Biri Pilot İki Kişi Yaşamını Yitirdi
Karısı Sevgilisiyle Kaçtı, Cani Koca İkisini De Ağaca Asıp Kırbaçladı
Bitcoin Tarihinin En Kötü 3 Ayı! Dibi Gördü
Lider Galatasaray'ı Trabzonspor Da Durduramadı
Son Dakika! Cezaevi Aracı Uçuruma Yuvarlandı: 2 Şehit, 15 Yaralı
Afrin'den Acı Haber: 1 Askerimiz Şehit Oldu, 3 Askerimiz Yaralandı
Başakşehir'in Attığı Gol Ortalığı Karıştırdı
Gs-Ts Maçında Pereira'nın Selçuk'a Sert Hareketi Taraftarları Çıldırttı
Erdoğan Kamuflaj Giyip Ünlülerle Birlikte Sınıra Gitti!
Aileleri Birbirine Girdi, Gelin Ve Damat Salondan Kaçtı: 3 Yaralı
Buffon'dan Ronaldo İtirafı: Gece Rüyalarıma Giriyor
Park Halindeki Araca Hızla Çarpan Otomobil Takla Attı, Bir Kişinin Yaralandığı Kaza Anbean Kaydedildi

Erdoğan'ın huzurunda nefeslerini tutup dinlediler: Bil oğlum!

ERDOĞAN'IN HUZURUNDA NEFESLERİNİ TUTUP DİNLEDİLER: BİL OĞLUM!

Ünlüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte sınırın sıfır noktasında Esat Kabaklı'nın yorumuyla "Bil oğlum" türküsünü dinledi.

Tarih : 01 Nisan 2018, 23:20
Puan Ver : Erdoğan'ın Huzurunda Nefeslerini Tutup Dinlediler: Bil Oğlum!(5/10)1

Ünlüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Hatay'daki Oğulpınar Sınır Karakolu'nu ziyaret etti.

"BİL OĞLUM" TÜRKÜSÜNÜN NAMELERİ KARAKOLDA YÜKSELDİ

Sohbetin ilerlediği dakikalarda Serkan Çağrı, klarnet performansıyla bir anda tüm dikkatleri üzerine çekti. "Bil oğlum" türküsünün nameleri klarnetten döküldüğü sırada Esat Kabaklı tok sesiyle "Bil oğlum" türküsünü söylemeye başladı.

NEFESLERİNİ TUTUP DİNLEDİLER

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar olmak üzere karakoldakiler tüyleri diken diken eden türküyü adeta nefeslerini tutarak dinledi.

Yaşanan duygu dolu anların videosunu Seda Sayan Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erdoğan  In  Huzurunda  Nefeslerini  Tutup  Dinlediler  Bil  Oğlum    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER