ERDOĞAN'IN HUZURUNDA NEFESLERİNİ TUTUP DİNLEDİLER: BİL OĞLUM!
Ünlüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte sınırın sıfır noktasında Esat Kabaklı'nın yorumuyla "Bil oğlum" türküsünü dinledi.
Ünlüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Hatay'daki Oğulpınar Sınır Karakolu'nu ziyaret etti.
"BİL OĞLUM" TÜRKÜSÜNÜN NAMELERİ KARAKOLDA YÜKSELDİ
Sohbetin ilerlediği dakikalarda Serkan Çağrı, klarnet performansıyla bir anda tüm dikkatleri üzerine çekti. "Bil oğlum" türküsünün nameleri klarnetten döküldüğü sırada Esat Kabaklı tok sesiyle "Bil oğlum" türküsünü söylemeye başladı.
NEFESLERİNİ TUTUP DİNLEDİLER
Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar olmak üzere karakoldakiler tüyleri diken diken eden türküyü adeta nefeslerini tutarak dinledi.
Yaşanan duygu dolu anların videosunu Seda Sayan Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Kaynak: haberinburada
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