Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstanbul'a ihanet ettik" sözleriyle ilgili CHP'ye yüklenip " Ne olur, şu dürüstlükten biraz da sizinkiler nasibini alsa" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, Artvin'de, AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı 6'ncı Olağan Kongresi'ne katıldı. Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuştu.

"ERDOĞAN TÜRKİYE TARİHİNİN EN DOBRA LİDERİ"

Türkiye'de, belediyecilikte 2002 yılının dönüm noktası olduğunu kaydeden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İstanbul'a ihanet ettik' çıkışını değerlendiren Bakan Özhaseki, şunları söyledi:

Türkiye'de bazı işlerin dönüm noktası vardır. Belediyecilikte dönüm noktası 94 yılıdır, iktidarlarda da dönüm noktası 2002 yılıdır. Geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanı'mız, 'İstanbul'a ihanet ettik' gibi bir söz söyledi. Plan Bütçe Komisyonu'nda CHP'liler, sürekli bana soruyor. Dedim ki birkaç bir şey söyleyeceğim, bu konuda. Doğru, Sayın Cumhurbaşkanı'mız, bunu söyledi. Neyle ilgiliydi söylediği? Silüetlerle ilgili. Birincisi Türkiye Cumhuriyeti tarihinin düşündüğünü net söyleyen, dobra, dürüstlükle emsali olmayan tek lider var, Recep Tayyip Erdoğan. Gerekirse kendini de özeleştiriye tabi tutuyor."NE OLUR ŞU DÜRÜSTLÜKTEN SİZİNKİLER DE NASİBİNİ ALSA"

Silüetlerle ilgili bunu söylemiştir. Ne olur, şu dürüstlükten biraz da sizinkiler nasibini alsa doğru konuşsalar keşke sizinkiler de. İstanbul'a kim ihanet etti; ben, size söyleyeyim. Sene 19850-1960'lar, İstanbul'da gecekondu sayısı, 60 bin civarında. 1994 senesinde Sayın Cumhurbaşkanı, belediyeyi devraldığında gecekondu sayısı, 640 bin. 700 bine yakın da kaçak yapı var. Yaklaşık 1 milyon 350 bin. Kim ihanet etti size göre? 1950'lerde, 1960'larda kim vardı? O dönemde CHP vardı.ARTVİN VALİLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Konuşmaların ardından kongreden ayrılan Bakan Özhaseki, Artvin Valiliği ile Artvin Belediyesi'ni ziyaret etti.

Öte yandan tek listeyle gidilen kongrede Şenol Alparslan, AK Parti Artvin merkez ilçe başkanlığına seçildi.

Kaynak: haberinburada