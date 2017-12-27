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ERDOĞAN'IN İSTEDİĞİ ADAYA YAPILACAK İLK PROJE BELLİ OLDU


Erdoğan'ın istediği adaya yapılacak ilk proje belli oldu
Tarih : 27 Aralık 2017, 20:50
Puan Ver : Erdoğan'ın İstediği Adaya Yapılacak İlk Proje Belli Oldu(6/10)2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyaretinde 'inşa ve ihya' edilmesi için bir süreliğine Türkiye'ye tahsis edilmesinin istediği Sevakin Adası için Sudan'dan bir açıklama daha geldi.

Reuters'ın haberine göre Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Ghandour, Türkiye'nin Sevakin Adası'nda askeri ve sivil gemilerin bakımının yapılabileceği bir liman inşa edeceğini açıkladı.

LİMAN ANLAŞMASININ DEĞERİ 650 MİLYON DOLAR

Gandour, liman anlaşmasının toplamda 650 milyon dolar değerindeki birkaç anlaşmadan biri olduğunu belirtti ve iki ülke arasındaki anlaşmanın, herhangi bir askeri işbirliği ile de sonuçlanabileceğini söyledi.

Türkiye, yaklaşık 3 ay önce de Somali de 50 milyon dolar değerinde bir askeri eğitim üssü kurmuştu.OSMANLI DÖNEMİNDE EN ÖNEMLİ LİMAN KONUMUNDAYDI

Sevakin Adası, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Sudan'ın en önemli limanı konumundaydı ancak son yüzyılda 60 kilometre kuzeyine yapılan Port Sudan limanıyla birlikte eski önemini kaybetti.

ERDOĞAN, HACI ADAYLARI İÇİN ÖNEMLİ DURAK OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'da yaptığı konuşmada adanın tarihi öneminden bahsetmiş ve Mekke'ye giden hacı adayları için önemli duraklardan biri olabileceğini, Sudan'ın turizmini canlandırabileceğini belirtmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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