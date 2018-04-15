ERDOĞAN'IN İSTEDİĞİ TÜRKÜYÜ ÖĞRENCİLER ÇALDI, BİRLİKTE SÖYLEDİLER
Sulukule Sanat Akademisi'nin açık hava konserini izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuna nehri türküsünü çaldırıp parçaya eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sulukule Sanat Akademisi'nin açık hava konserini izledi. Tuna nehri türküsünü çaldıran Erdoğan, parçaya bir süre eşlik etti.
"TUNA NEHRİ" TÜRKÜSÜNE EŞLİK ETTİ
Erdoğan, AK Parti Fatih İlçe Kongresi öncesi Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi'nin açık hava konserini izledi. Erdoğan, müzisyenlerden Tuna nehri türküsünü istedi. Erdoğan müzisyenlere parçanın bir kısmını okuyarak eşlik etti.
MÜZİSYENLERİ KÜLLİYE'YE DAVET ETTİ
Erdoğan, mini konserin ardından müzisyenleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.
Kaynak: haberinburada
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