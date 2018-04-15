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Erdoğan'ın istediği türküyü öğrenciler çaldı, birlikte söylediler

ERDOĞAN'IN İSTEDİĞİ TÜRKÜYÜ ÖĞRENCİLER ÇALDI, BİRLİKTE SÖYLEDİLER

Sulukule Sanat Akademisi'nin açık hava konserini izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuna nehri türküsünü çaldırıp parçaya eşlik etti.

Tarih : 15 Nisan 2018, 11:40
Puan Ver : Erdoğan'ın İstediği Türküyü Öğrenciler Çaldı, Birlikte Söylediler(6/10)2

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sulukule Sanat Akademisi'nin açık hava konserini izledi. Tuna nehri türküsünü çaldıran Erdoğan, parçaya bir süre eşlik etti.

"TUNA NEHRİ" TÜRKÜSÜNE EŞLİK ETTİ

Erdoğan, AK Parti Fatih İlçe Kongresi öncesi Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi'nin açık hava konserini izledi. Erdoğan, müzisyenlerden Tuna nehri türküsünü istedi. Erdoğan müzisyenlere parçanın bir kısmını okuyarak eşlik etti.

MÜZİSYENLERİ KÜLLİYE'YE DAVET ETTİ

Erdoğan, mini konserin ardından müzisyenleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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