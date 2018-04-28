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ERDOĞAN'IN İSTEĞİYLE GELMİŞTİ! DEV KURUMUN GENEL MÜDÜRÜ İSTİFA ETTİ


Erdoğan'ın isteğiyle gelmişti! Dev kurumun genel müdürü istifa etti
Tarih : 28 Nisan 2018, 23:30
Puan Ver : Erdoğan'ın İsteğiyle Gelmişti! Dev Kurumun Genel Müdürü İstifa Etti(5/10)1

ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu'nun görevinden istifa etti. Konuyla ilgili ÇAYKUR'dan açıklama yapıldı.

"ERDOĞAN'IN İSTEĞİ ÜZERİNE GELDİĞİM GÖREVİMDEN İSTİFA EDİYORUM"

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sütlüoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine 26 Nisan tarihi itibarıyla ÇAYKUR Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinden istifa ettiğimi kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki seçimlerin ülkemize, insanlık alemine hayırlar ve güzellikler getirmesini Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum.

YERİNE YUSUF ZİYA ALİM ATANDI

Öte yandan, İmdat Sütlüoğlu'nun yerine vekaleten Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Ziya Alim'in atandığı öğrenildi.

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Kaynak: haberinburada



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