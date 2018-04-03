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Erdoğan'ın Kamuflajından Rahatsız Olan Chp'ye Ak Parti'den Sert Tepki!
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ERDOĞAN'IN KAMUFLAJINDAN RAHATSIZ OLAN CHP'YE AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ!


Erdoğan'ın kamuflajından rahatsız olan CHP'ye AK Parti'den sert tepki!
Tarih : 03 Nisan 2018, 09:40
Puan Ver : Erdoğan'ın Kamuflajından Rahatsız Olan Chp'ye Ak Parti'den Sert Tepki!(7/10)3

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Genel Merkezi'nde, AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında başlayan ve Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında devam eden Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sürerken gazetecilere açıklamada bulundu, soruları yanıtladı. Ünal, Erdoğan'ın kamuflaj giymesini eleştiren CHP'ye, "CHP'nin rahatsızlığın eski Türkiye'nin bir hastalığı olarak görüyoruz." diyerek yanıt verdi.

"CHP'NİN RAHATSIZLIĞINI, ESKİ TÜRKİYE'NİN BİR HASTALIĞI OLARAK GÖRÜYORUZ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletin emrinde olduğunun altını çizen Ünal, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri bu milletin emrinde olduğu gibi bu ülkeyi kimin yöneteceğine de bu millet karar veriyor. Seçilmiş meşru hükümetin ve seçilmiş meşru cumhurbaşkanının Afrin'e dönük operasyonda aldığı inisiyatif ve bütün süreci yönetmesinden Cumhuriyet Halk Partisi neden rahatsız? Cumhuriyet Halk Partisi darbeci bir akılla hala devletin ve devletin kurumlarının, devletin emniyetinin, yargısının, devletin ordusunun tabii ki devletin kendi iç işleyişi içerisinde milletin iradesi dışında bir irade tarafından mı ordunun yönetileceğini düşünüyor ki sanki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bağımsız bir güçmüş gibi bir dil kullanıyorlar. Dolayısıyla burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin duyduğu rahatsızlığı, bazı kesimlerin duyduğu rahatsızlığı eski Türkiye'nin bir hastalığı olarak biz görüyoruz."

"CHP, SİYASETİN GÜNDEMİNDEN ARTIK YAVAŞ YAVAŞ ÇIKIYOR"

"Ordumuzun milletimizle beraber, hükümetimizle beraber, Başkomutanımız, Genel Başkanımızla beraber, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda aldığı inisiyatif son derece açıktır ve orada büyük bir başarı kazanılmıştır." ifadesini kullanan Ünal, şöyle devam etti:

"Bu ülkenin sanatçılarının, sporcularının da bu başarıdan dolayı Mehmetçiğimizin yanında olmasından, 'Yüreğimiz Mehmetçiğimizle beraber.' demesinden neden rahatsızlık duyulmaktadır, bunu da anlamakta güçlük çekiyoruz. Dolayısıyla burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugüne kadar taş üstüne taş koymadığı bu ülkede yaptığı siyasetle Türkiye'nin gündemini rehin almaya çalışmaktan başka bir şey yapmadığının da farkındayız. Geçen gün Cumhurbaşkanımız da söyledi. CHP, bu haliyle siyasetin gündeminden artık yavaş yavaş çıkıyor, tıbbın gündemine, bir patolojinin gündemine daha çok giriyor."

Ünal, bu durumdan iktidar olarak üzüntü duyduklarını ifade ederek, "Çünkü biz bu ülkede sağlıklı bir muhalefetin olmasını isteriz. Çünkü, demokrasilerin olmazsa olmazı sağlıklı bir muhalefetin olmasıdır. Umarım CHP, bu patolojiden kısa zamanda kendisini kurtarır." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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