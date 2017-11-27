ERDOĞAN'IN KATILDIĞI TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI KONGRESİNDE, KONUKLAR CEP TELEFONLARIYLA İLGİLENDİ
Teknoloji bağımlılığının ele alındığı kongrede Erdoğan, "Hastalık. Medine'de dahi insanlar, telefonla vakit geçiriyor." diye eleştiri yaptı, konuklar cep telefonlarıyla oynadı.
Teknoloji bağımlılığının ele alındığı kongrede birçok vatandaşın cep telefonlarıyla oynaması dikkat çekti.
TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI KONGRESİNDE TEKNOLOJİ BAĞIMLILARI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Yeşilay tarafından bu sene 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi bugün Bakırköy'de bulunan bir otel de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başladı. Kongrede teknoloji bağımlılığının ve zararlarının anlatıldığı sırada salonda bulunan katılımcılardan bir çoğunun cep telefonlarıyla ilgilenmesi dikkat çekti.
"ERDOĞAN MEDİNEDE BİLE BİNSANLAR TELEFONLA VAKİT GEÇİRİYOR" DİYE ELEŞTİRDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler teknofobik insanlar değiliz. Biz teknolojik ve bilimsel gelişmeler nereden neşet ettiğine değil, niçin kullanıldığına bakarız. Bizim için kıstas, teknolojinin fıtrata aykırı olmamasıdır. Ölçü, dünyanın yok edilmesi için değil imarı ve ihyası yolunda kullanılıyor olmasıdır. Son model telefonu alamadığı için strese giren, suç işleyen kişilere rastlıyoruz. Araç kullanırken gözlerini telefon ekranından ayırmayan milyonlarca insan olduğunu biliyoruz. Dost meclisindeki gönül sohbetlerinin yerini artık sosyal medya tartışmaları aldı. Mekke'de Beytullah'ta, Medine'de dahi insanlar, ibadetle meşgul olmak yerine telefonla vakit geçiriyor." dedi. Erdoğan'ın bu sözlerle eleştirdiği kongrede konukların telefonla vakit geçirmesi gözlerden kaçamadı.
Kaynak: haberinburada
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