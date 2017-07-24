ERDOĞAN'IN KÖRFEZ ZİYARETİYLE İLGİLİ BEŞTEPE'DEN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyareti sonrasında bir açıklama yaptı. Kalın, "Suriye ve Irak'taki terörle mücadele konuları ele alındı. Katar krizinin diyalog yoluyla çözümünü destekliyoruz." açıklamasında bulundu.
Açıklamanın tamamı şu şekilde:
"SURİYE, IRAK VE TERÖRLE MÜCADELE ELE ALINDI"
"Sayın Cumhurbaşkanımız, 23-24 Temmuz 2017 tarihlerinde Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'ı ziyaret etmişlerdir.
Ziyaretler kapsamında ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmeler ile terörle mücadele gibi bölgesel meseleler ele alınmıştır.
"KRİZİN DİYALOG YOLUYLA ÇÖZÜMÜNÜ DESTEKLİYORUZ"
Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Körfez bölgesinde yaşanan krizin aşılması amacıyla Kuveyt tarafından sürdürülen çabalara ve diğer girişimlere destek verdiğini ifade etmişler; krizin müzakere ve diyalog yoluyla çözümü için mevcut girişimlerin devam ettirilmesi hususunda muhataplarıyla mutabık kalmışlardır.
"İSLAM ÜLKELERİNİN BİRLİKTE HAREKET ETMESİ ÖNEMLİ"
Ayrıca İslam ülkelerinin birlik içinde hareket etmesinin ve ülkelerin egemenlik haklarının korunmasının önemi vurgulanmıştır.
Yatırımlar, turizm ve savunma sanayii başta olmak üzere mevcut ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda mutabık kalınmıştır."
Kaynak: haberinburada
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