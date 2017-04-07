Dominik'e Gitti, Çocuklarına Survivor İzletti
Meral Akşener Türkeş'in Kabrini Ziyaret Etti
Ankara-Bingöl Seferini Yapan Uçağa Yıldırım Çarptı
Cumhurbaşkanı Adayını Una Buladılar!
Galatasaray Bedelli Sermaye Artırımına Gidiyor
Otomobil Alacaklar Dikkat! Yeni Düzenleme Yolda...
Tüm Çalışanları İlgilendiriyor! İşten Çıkana Da Tazminat!
Pkk'ya Ait Çok Sayıda Silah Ve Mühimmat Ele Geçirildi
Başbakan Yıldırım Abd Başkan Yardımcısı Pence İle Görüştü
Van'da Toprağa Gömülü 122 Kilo Uyuşturucu Bulundu
Plaza Çalışanlarının Daha Fazla Probiyotiğe İhtiyacı Var
Bu Millet Her Zaman Diktatörlere Haddini Bildirmiştir
29 Yaşında 43 Suçtan Aranan Kadın Yakalandı
Elektrikli Taksiler 15 Nisan'da Yollarda
Bağkur Ve Prim Düzenlemesi Haftaya Yasalaşıyor
Teknoloji Devlerinin İlk Ofisleri
Galaxy S8 Sistem Yazılımı İndirilmeye Hazır
Youtube, Mobil Canlı Yayın İçin Şartlarında Esnekliğe Gitti
Yahoo Ve Aol, Oath Adı Altında Birleşiyor
Moto G4 Amazon Prime Exclusive İçin Android Nougat 7.0 Güncellemesi Geliyor

ERDOĞAN'IN MİTİNGİNE GİDENLERİ TAŞIYAN OTOBÜS DEVRİLDİ


ERDOĞAN'IN MİTİNGİNE GİDENLERİ TAŞIYAN OTOBÜS DEVRİLDİ
Tarih : 07 Nisan 2017, 17:08
Puan Ver : Erdoğan'ın Mitingine Gidenleri Taşıyan Otobüs Devrildi(7/10)7


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adana'daki mitingine gelen kafileyi taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Kazazedelerin yardımına gelen bir ambulans, bölgedeki aşırı yağıştan oluşan sel sularına kapılarak içindeki görevlilerle birlikte mahsur kaldı.








Etiketler: Erdoğan  In  Mitingine  Gidenleri  Taşıyan  Otobüs  Devrildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER