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Erdoğan'ın Partili olmak Yetmez, Projeyle Gelin Çağrısıyla 3 Proje Üretti

ERDOĞAN'IN PARTİLİ OLMAK YETMEZ, PROJEYLE GELİN ÇAĞRISIYLA 3 PROJE ÜRETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Artık partili olmak yetmez, bana projenizle gelin" çağrısıyla harekete geçen Özkan Öztürk isimli vatandaş, 3 farklı proje geliştirdi.

Tarih : 08 Nisan 2018, 11:10
Puan Ver : Erdoğan'ın Partili Olmak Yetmez, Projeyle Gelin Çağrısıyla 3 Proje Üretti(9/10)5

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bir konuşmasında, "Artık partili olmak yetmez, bana projelerinizle gelin" demesi üzerine 3 farklı proje ürettiğini söyleyen Özkan Öztürk, bir vatandaş olarak kamuda ve toplumsal hayatta tespit ettiği aksaklıklara çözüm bulmak amacıyla yola çıktığını ifade etti. "Sağlık alanında yapılan yolsuzlukların önlenmesi, kayıp/çalıntı kimlik kartlarının kötü niyetli kullanımının engellenmesi ve trafikteki ağır vasıta araçlarının neden olduğu ölümlü kazaların engellenmesi şeklinde 3 ayrı proje ürettim" diyen Öztürk, bu alanlarda gördüğü aksaklıklar ve resmi boşluklar nedeniyle projeleri ürettiğini kaydetti. Öztürk, projeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve yetkili makamlara iletmek istediğini aktardı.

"KİMLİK KARTLARINA 'HÜKÜMSÜZDÜR' DEMEK İŞE YARAMIYOR"

Projelerinin önemine değinen Öztürk, çözüme kavuşması gereken sorunları tek tek tespit ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kimlik kartlarını çaldıran ya da kaybeden vatandaşların bunu bildirmesinin bir önemi yok. Kayıp kimlik bildirimi şahsın kendi adına yapılan ya da yapılacak olan sahtekarlıklara karşı koruyor ancak bunların yapılmaması için engel teşkil etmiyor. Kaybedilen kimlik kartları kötü niyetli kişilerin eline geçtiğinde zaten sahte şirket kurabiliyor, telefon numarası alabiliyor, gizli veya sahte hesaplar açılabiliyor, usulsüzlükler yapabiliyor, sahte tapu işlemleri veya araç alım-satımları dahi yapılabiliyor. Burada şuna dikkat edilmiyor, nüfus müdürlüklerinde MERNİS kayıtları var, burada detaylı kimlik bilgileri mevcut, yeni kimlikte yenileme tarihi değişecektir. Vatandaş kimlik kartlarıyla örneğin bir bankaya gittiğinde hesap açmak istediği zaman o kimlik kartının gerçekten vatandaşa ait olup olmadığını, MERNİS kayıtları diğer kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte entegre bir şekilde çalıştığı taktirde banka personeli bu vatandaşın kimlik bilgilerini kendi sistemin girdiği zaman kimlik yenileme tarihinin farklı olduğunu görürse uyumsuzluk olduğunda sahte hesap açıldığını anlayabilecektir"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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