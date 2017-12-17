Bakan Zeybekci, proje bazlı teşvik sisteminde 70 milyar liralık yatırımı açıklamaya hazırlandıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın şahitliğinde tüm yatırımcılara teşvik belgesini bir kerede vereceğiz" dedi.

Ekonomi Bakanı Zeybekci, proje bazlı teşvik sisteminde 70 milyar liralık yatırımı açıklamaya hazırlandıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın şahitliğinde tüm yatırımcılara 70 milyar liralık yatırım teşvik belgesini bir kerede vereceğiz" dedi.

Zeybekci, yatırımlara ilişkin Bakanlar Kurulu kararı alınacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"70 MİLYARLIK YATIRIM TEŞVİK BELGESİNİ BİR KEREDE VERECEĞİZ"

"Arkadaşlarla çalışıyoruz, konuyu Bakanlar Kurulu'na sevk edeceğiz. Her bir yatırım, Bakanlar Kurulu kararı haline gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahitliğinde tüm yatırımcılara 70 milyar liralık yatırım teşvik belgesini bir kerede vereceğiz."

Şu ana kadar netleşmiş 12-13 civarında yatırımın söz konusu olduğunu dile getiren Zeybekci, "Her alanda yatırım başvurusu var. Tıp ve enerji teknolojilerinden petrokimyaya kadar tüm alanlarda, çok geniş kapsamlı yatırım başvurusu bulunuyor." diye konuştu.

"2018'DE HAYATA GEÇECEK"

Zeybekci, genel olarak teşvik sistemine yapılan başvurulardaki artışa dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde gerek cari açıkla mücadelede, gerek arzı artırmada, gerekse Türkiye olarak seçtiğimiz alanlarda kendi dünya devlerimizi yaratmak için yaptığımız çalışmalarda önemli sonuçlar elde edeceğiz. Yatırım teşvik belgelerinde bu yıl, geçen yıla göre adet olarak yüzde 50'nin üzerinde, tutar olarak yüzde 80 civarında, istihdam olarak yüzde 60 civarında artış söz konusu. Beklentiler anlamında baktığımızda, bunlar 2018'de hayata geçecek. Özel sektör yatırımları, üretim faaliyetleri, cari açığı dengeleyici, ithalatı ikame edici alanlardaki üretim faaliyetleriyle ilgili çok üst düzeyde gelişmeler göreceğiz. Bunlar yeterli mi, yetmeyecek. Aldığımız tedbirler devam ediyor. İçerideki üretimi koruyucu, haksız rekabeti önleyici çalışmaları da dünyada en iyi uygulayan ülkelerden biriyiz, devamlı takip ediyoruz. Türkiye'nin menfaatini zedeleyici uygulaması olan tüm ülkelere anında karşılık veriyoruz."

Kaynak: haberinburada