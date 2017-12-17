Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet
Meb, Alan Değişikliği Yoluyla Yapılacak Öğretmen Atamalarını Sınırlı Tuttu

Erdoğan'ın şahitliğinde tek seferde tam 70 milyar lira dağıtılacak

ERDOĞAN'IN ŞAHİTLİĞİNDE TEK SEFERDE TAM 70 MİLYAR LİRA DAĞITILACAK

Bakan Zeybekci, proje bazlı teşvik sisteminde 70 milyar liralık yatırımı açıklamaya hazırlandıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın şahitliğinde tüm yatırımcılara teşvik belgesini bir kerede vereceğiz" dedi.

Tarih : 17 Aralık 2017, 15:20
Puan Ver : Erdoğan'ın Şahitliğinde Tek Seferde Tam 70 Milyar Lira Dağıtılacak(6/10)2

Ekonomi Bakanı Zeybekci, proje bazlı teşvik sisteminde 70 milyar liralık yatırımı açıklamaya hazırlandıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın şahitliğinde tüm yatırımcılara 70 milyar liralık yatırım teşvik belgesini bir kerede vereceğiz" dedi.

Zeybekci, yatırımlara ilişkin Bakanlar Kurulu kararı alınacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"70 MİLYARLIK YATIRIM TEŞVİK BELGESİNİ BİR KEREDE VERECEĞİZ"

"Arkadaşlarla çalışıyoruz, konuyu Bakanlar Kurulu'na sevk edeceğiz. Her bir yatırım, Bakanlar Kurulu kararı haline gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahitliğinde tüm yatırımcılara 70 milyar liralık yatırım teşvik belgesini bir kerede vereceğiz."

Şu ana kadar netleşmiş 12-13 civarında yatırımın söz konusu olduğunu dile getiren Zeybekci, "Her alanda yatırım başvurusu var. Tıp ve enerji teknolojilerinden petrokimyaya kadar tüm alanlarda, çok geniş kapsamlı yatırım başvurusu bulunuyor." diye konuştu.

"2018'DE HAYATA GEÇECEK"

Zeybekci, genel olarak teşvik sistemine yapılan başvurulardaki artışa dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde gerek cari açıkla mücadelede, gerek arzı artırmada, gerekse Türkiye olarak seçtiğimiz alanlarda kendi dünya devlerimizi yaratmak için yaptığımız çalışmalarda önemli sonuçlar elde edeceğiz. Yatırım teşvik belgelerinde bu yıl, geçen yıla göre adet olarak yüzde 50'nin üzerinde, tutar olarak yüzde 80 civarında, istihdam olarak yüzde 60 civarında artış söz konusu. Beklentiler anlamında baktığımızda, bunlar 2018'de hayata geçecek. Özel sektör yatırımları, üretim faaliyetleri, cari açığı dengeleyici, ithalatı ikame edici alanlardaki üretim faaliyetleriyle ilgili çok üst düzeyde gelişmeler göreceğiz. Bunlar yeterli mi, yetmeyecek. Aldığımız tedbirler devam ediyor. İçerideki üretimi koruyucu, haksız rekabeti önleyici çalışmaları da dünyada en iyi uygulayan ülkelerden biriyiz, devamlı takip ediyoruz. Türkiye'nin menfaatini zedeleyici uygulaması olan tüm ülkelere anında karşılık veriyoruz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erdoğan  In  Şahitliğinde  Tek  Seferde  Tam  70  Milyar  Lira  Dağıtılacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER