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Erdoğan'ın seçim şarkısı ilk kez çalındı! İşte sözleri

ERDOĞAN'IN SEÇİM ŞARKISI İLK KEZ ÇALINDI! İŞTE SÖZLERİ

Ankara'daki Gençlik Kolları Kongresi öncesi halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim şarkısı 'Eroğlu Erdoğan' ilk kez vatandaşlara dinletildi.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 11:50
Puan Ver : Erdoğan'ın Seçim Şarkısı İlk Kez Çalındı! İşte Sözleri(9/10)5

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da partisinin Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi öncesinde halka hitap etti. Erdoğan'ın seçim şarkısı olan 'Eroğlu Erdoğan' ilk kez vatandaşlara dinletildi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"SİZ HAYATINIZDA MARMARAY YAPABİLDİNİZ Mİ?"

"Kongre salonu sizleri almıyor maşaallah. Türkiye'nin dört bir yanından partimizin Genel Merkez Gençlik Kongresi'ne gelen siz değerli kardeşlerimi, gençleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Salonda geniş detay konuşmamızı yapacağız. İnşallah 24 Haziran seçimlerinde inanıyorum ki, yapmış olduğunuz hazırlıklarla sandıkları patlatacaksınız. Durmak yok yola devam. Yola çıkarken böyle demiştik. 16 yıl önce böyle demiştik, şimdi yine böyle diyoruz. Sevgili gençler, farklı bir yolculuğun içindeyiz. Aşık Veysel ne diyordu, uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Biz de gideceğiz gündüz gece. Biz bu millete sevdalıyız, aşığız. Biz bu millete sevdamızı, aşkımızı kimseyle mukayese etmeyiz. Niye? Biz yaptıklarımızla ortadayız. Sağlık, eğitim, dış politika, tarımda attığımız adımlarla biz bu ülkeyi 3 buçuk kat büyüttük. Size gelenlere şunu diyin: Siz hayatınızda Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü yapabildiniz mi? Onlara şunları söyleyeceksiniz, AK Parti iktidarının eseri olmadığı bir yer yok. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Siz neyle konuşuyorsunuz? Başörtülü kızlarımın ellerinden üniversite haklarını aldınız? Bizimle o kapılar yeniden açıldı. Şimdi burada başı açık, başı kapalı kızlarım bir arada oluyor mu? Ne oldu, yıkıldı mı? Ya bunlar kardeş ya. Biz kardeşi kardeş ile barıştırdık. Ayrımcılık yok, biz bütünleştirdik. Onlar ayırdılar, aramızdaki fark bu."

"BU MİLLETİN HUZURUNA KAST EDENLERE BURALARI ZİNDAN EDERİZ"

"Benim şimdi sizlerden bir ricam var. Nedir o? Bizim rabiamızı biliyoruz değil mi? Biz 81 milyon milleti bir görüyoruz. Neden, bizi yaratan Allah hepimizi bir görüyor da ondan. Biz yaradılanı yaratandan ötürü sevdik. Bakıyorsun birileri ülkemizde bölücülük yaptı. Bunlar bir de parti kurarak, tehditlerle benim Kürt kardeşlerimi sömürdüler. Çukurlar açtılar, Güneydoğu Anadolu'yu atık su kanalları gibi böldüler. Parçaladılar. Derslerini verdik mi? Verdik. İnlerine gireceğiz dedim, girdik mi? Girdik. Bu milletin huzuruna kast edenlere buraları zindan ederiz, zindan. Bu vatanı böldürtmedik, böldürtmeyeceğiz."

ERDOĞAN'IN SEÇİM ŞARKISI BELLİ OLDU

24 Haziran seçimleri için hazırlıklarını tüm hızıyla tamamlamaya çalışan AK Parti'de seçimler için belirlenen seçim şarkısı da belli oldu. AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için uyarlanan ve söz müziğin Ceyhun Çelikten'in 'Eroğlu Erdoğan' şarkısını seçimler için seçti.

İşte o şarkının sözleri;

EROĞLU ERDOĞAN

BEN EZELDEN BERİDİR HÜR YAŞADIM, HÜR YAŞARIM

HANGİ ÇILGIN BANA ZİNCİR VURACAKMIŞ? ŞAŞARIM

KÜKREMİŞ SEL GİBİYİM, BENDİMİ ÇİĞNER, AŞARIM

YIRTARIM DAĞLARI, ENGİNLERE SIĞMAM, TAŞARIM

KUTLU BİR TOPRAK

ŞANLI BİR ECDAT

TARİH BİZSİZ YAZILMIYOR

DURMADIK BİZ HİÇ

HEP YOLA DEVAM

HİZMET AŞKI HİÇ BİTMİYOR

YERLİSİYLE MİLLİSİYLE

VATAN MİLLET EL ELE

YEDİ DÜVEL GELSEDE

BÜYÜK CUMHUR SENİNLE

VARMAK İÇİN MENZİLE

KALKTI ŞÂHA TÜRKİYE

BİZ ÖZÜNDEN TANIRIZ

EROĞLU ERDOĞAN'I

YİĞİT BİR ANADAN DOĞAN

ER OĞLU ERDOĞAN

ZÂLİMLERE KORKU SALAN

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

YİĞİT BİR ANADAN DOĞAN

ER OĞLU ERDOĞAN

MİLLETİNE ÂŞIK OLAN

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

YİĞİT BİR ANADAN DOĞAN

ER OĞLU ERDOĞAN

ZÂLİMLERE KORKU SALAN

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

YİĞİT BİR ANADAN DOĞAN

ER OĞLU ERDOĞAN

MİLLETİNE ÂŞIK OLAN

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

YİĞİT BİR ANADAN DOĞAN

ER OĞLU ERDOĞAN

ZÂLİMLERE KORKU SALAN

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

YİĞİT BİR ANADAN DOĞAN

ER OĞLU ERDOĞAN

MİLLETİNE ÂŞIK OLAN

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

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Kaynak: haberinburada



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