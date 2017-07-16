ERDOĞAN'IN SESİYLE KARŞILAŞAN MİNİKLER TAYYİP AMCA DİYE BAĞIRDI
Erdoğan sevdalısı minikler telefonda Erdoğan'ın sesi ile karşılaşınca, çocuklar uzun süre Erdoğan'a sesini duyurabilmek için 'Tayyip Amca' diye bağırdı.
15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik gününde telefon görüşmesi yapmak isteyen minikler telefonda Cumhurbaşkanı'nın sesi ile karşılaşınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. İlk defa telefonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesi ile karşılaşan Erdoğan hayranı minikler, telefonun diğer ucunda zannettikleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşabilmek için uzun süre 'Tayyip Amca' diye bağırdı.
Efeler Diyarı Aydın'da 15 Temmuz akşamı 'Milli Birlik ve Beraberlik' günü kutlamaları için yediden yetmişe herkes Atatürk Kent Meydanı'na akın etti. Saat 20.00'de başlayıp sabaha kadar devam eden etkinliklerde vatandaşlar, hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi yıl dönümünde de meydanları boş bırakmadı.
MESAJLA KARŞILAŞAN ERDOĞAN HAYRANI ÇOCUKLAR GÜLDÜRDÜ
Öte yandan 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü'nde cep telefonu ile görüşme yapan vatandaşlar, önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi sesinden Milli Birlik günü mesajı ile karşılaştı. Ailesi ile birlikte Atatürk Kent Meydanı'ndaki kutlamalara gelen bir alenin çocukları telefonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesi ile karşılaşınca uzun süre 'Tayyip Amca' diye bağırıp telefonun diğer ucunda zannettikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşmaya çalıştı.
Etkinlikler kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Aydın'daki camilerde de saat 00.13'te salalar okundu. Sabaha kadar devam eden etkinliklerde Aydınlı vatandaşlar Atatürk Kent Meydanı'nı terk etmedi.
Kaynak: haberinburada
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