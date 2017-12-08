Erdoğan'ın ziyaret edeceği İskeçe ve Gümülcine'de Türklerin evlerine tehdit mesajları içeren kağıtlar bırakıldı, duvarlarına boyayla haç işaretleri çizildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'daki temasları devam ediyor. Erdoğan bugün Gümülcine'ye geçecek, cuma namazını kılacağı Kırmahalle Camisi'nde Yunan polisi sokaklarda bomba araması yapıyor.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI, BOMBA ARAMASI YAPILDI

Yunan polisi, Gümülcine'de Erdoğan gelmeden köpeklerle bomba araması yaptı ve geniş güvenlik önlemleri aldı.

Ziyaretin ilk gününde başkent Atina'da da sıkı önlemler dikkat çekmişti. 2 bin 800 polisin görev yaptığı Atina'da çatılara keskin nişancılar yerleştirilmiş, koku uzmanı köpeklerle arama yapılmıştı.ERDOĞAN'I ZİYARETİ ÖNCESİ TÜRKLERİN EVLERİNE TEHDİT MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan temasları kapsamında yarın ziyaret edeceği, Türklerin yoğun yaşadığı Gümülcine ile İskeçe'de tehdit mesajları içeren kağıtlar Türklerin yaşadığı evlerin kapılarına bırakıldı, İskeçe'de ise bazı Türklerin evlerinin duvarlarına boyayla haç işaretleri çizildiği bildirildi.İSKEÇE MÜFTÜSÜ: YUNAN FANATİKLER KIŞKIRTIYOR

İskeçe'nin seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İskeçe ve Gümülcine'de fanatik çevrelerin Türk azınlığı korkutma amaçlı provokatif eylemlerde bulunduğunu belirterek bunun azınlık toplumunda huzursuzluk yarattığını söyledi.

Kaynak: haberinburada