Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen Bülent Arınç, "Ben Ak Partiliyim. Ak Parti'ye zarar verecek girişimlerde olamam" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANI'YLA HER KONUYU GÖRÜŞTÜK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'la AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Arınç, "Aktif siyaseti bıraktım, güzel ve olumlu bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanı'yla her konuyu görüştük, açıklama yapma yetkisine sahip değilim." dedi.

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Kaynak: haberinburada