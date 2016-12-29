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ERDOĞAN'LA PUTİN ATEŞKESE SAATLER KALA GÖRÜŞTÜ


ERDOĞAN'LA PUTİN ATEŞKESE SAATLER KALA GÖRÜŞTÜ
Tarih : 29 Aralık 2016, 16:48
Puan Ver : Erdoğan'la Putin Ateşkese Saatler Kala Görüştü(10/10)12


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü.



İki liderin görüşmesinde Suriye'deki ateşkes ve Astana süreci ele alındı.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde;



"Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'mız Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede bu gece başlayacak olan ateşkes konusu ve Astana süreci ele alınmıştır.



 


Ülkemiz Halep'te ağırlaşan durum üzerine Aralık ayı başında çatışmaların durması ve insani yardımların önünün açılması amacıyla Cumhurbaşkanı'mızın bizzat takibiyle ve talimatlarıyla yoğun diplomatik çaba içine girmiştir. Bu çerçevede, Suriyeli muhalifler ve Rusya Federasyonu temsilcileri ülkemizin kolaylaştırıcılığında Ankara'da görüşmeler yürütmüş, neticesinde rejim ile muhalefet arasında mutabakata varılmıştır. Mutabakat bu gece yarısı ülke genelinde hayata geçirilecektir.



Ülkemiz bunu Suriye ihtilafında önemli bir adım olarak görmektedir. Rusya Federasyonu'yla birlikte garantör sıfatıyla bu düzenlemeye destek veriyoruz. Ateşkes tabiatıyla BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen grupları kapsamamaktadır.



Düzenleme Halep'te tesis edilen ateşkesin ülkenin diğer bölgelerine teşmil edilmesi, insani erişimin kesintisiz sağlanması ve siyasi sürecin canlandırılmasını amaçlamaktadır.



Astana sürecinin başarıya ulaşması için de Cumhurbaşkanı'mızın çalışmaları ve girişimleri devam edecektir."



ÇAVUŞOĞLU İLE LAVROV GÖRÜŞTÜ



Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşme gerçekleştirdiği ve Suriye'deki ateşkesi ele aldığı bildirildi.



 



kaynak:habertürk








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