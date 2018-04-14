ERDOĞAN'LA RESTLEŞMİŞTİ! GENELKURMAY ONAY VERDİ, HATAY'A GİDİYOR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın Hatay'a giderek karakol ziyareti yapacak.
GENELKURMAYDAN ONAY ÇIKTI
Genelkurmay Başkanlığı Kılıçdaroğlu'nun karakol ziyaretine onay verdi. Kılıçdaroğlu Hatay programı çerçevesinde, Afrin harekat noktası olan karakollardan birini ziyaret edecek.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA RESTLEŞMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sanatçılarla beraber Hatay'daki sınır karakoluna ziyaret yapması Kılıçdaroğlu ile polemiğe neden olmuştu. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'la birlikte sınıra giden sanatçıları eleştirmişti. Erdoğan, salı günkü partisinin grup toplantısında da Kılıçdaroğlu'nun Hatay ziyaretiyle ilgili olarak, "Postal eksikse postal gönderelim" ifadesini kullanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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