ERDOĞAN'LI KUDÜS VİDEOSU PAYLAŞIM REKORU KIRIYOR
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ABD büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınma sürecini başlattığını açıklamasına tepkiler çığ gibi büyüyor.
ERDOĞAN'LI VİDEO PAYLAŞIM REKORU KIRIYOR
Sosyal medyada birçok kişi Amerika ve İsrail aleyhinde sert açıklamalarda bulunurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs'ün önemini anlattığı ve şiir okuduğu kısa film sahnesi en çok paylaşılan videolar arasına girdi.
Kaynak: haberinburada
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