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ereğli demir çelik s&p'den ayrıldı

EREĞLİ DEMİR ÇELİK S&P'DEN AYRILDI

Ereğli Demir Çelik, Kamuoyu Aydınlatma Platformu`na yaptığı açıklamada, Standard & Poor's ile ilişkisini sonlandırdığını ifade etti.

Tarih : 06 Nisan 2017, 11:08
Puan Ver : Ereğli Demir Çelik S&P'den Ayrıldı(7/10)8


Ereğli Demir Çelik, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, Standard & Poor's (S&P) ile ilişkisini sonlandırdığını ifade etti.



Ereğli Demir Çelik'ten KAP'a yapılan açıklamada, "Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Şirketimizin "BB" olan kredi notunu ve "Negatif" olan görünümünü teyit etmiştir. Şirketimizin talebi üzerine, Standard & Poor's firmasından alınan kredi derecelendirme hizmeti sona erdirilmiştir" denildi.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: Ereğli  Demir  Çelik  S&P  Den  Ayrıldı    haber

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