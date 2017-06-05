

Ergin Ataman yaptığı açıklamada, sezonun tamamlanmasıyla birlikte Galatasaray Odeabank ile olan mukavelesinin de bittiğini hatırlatarak, "Gelecek sezonla ilgili herhangi bir gelişme olmadı. Henüz bir iletişimimiz yok." dedi.







Sarı-kırmızılı kulübün nasıl bir tercihte bulunacağını bilmediğini aktaran tecrübeli teknik adam, "Benim önceliğim Galatasaray. Şu anda sadece Galatasaray Kulübünün alacağı kararı bekliyorum." diye konuştu.







kaynak:sabah