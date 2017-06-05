ERGİN ATAMAN, GALATASARAY'IN KARARINI BEKLİYOR
Galatasaray Odeabank'ta sözleşmesi sona eren başantrenör Ergin Ataman, sarı-kırmızılı kulüpten henüz kendisine bir geri dönüş olmadığını söyledi.
Ergin Ataman yaptığı açıklamada, sezonun tamamlanmasıyla birlikte Galatasaray Odeabank ile olan mukavelesinin de bittiğini hatırlatarak, "Gelecek sezonla ilgili herhangi bir gelişme olmadı. Henüz bir iletişimimiz yok." dedi.
Sarı-kırmızılı kulübün nasıl bir tercihte bulunacağını bilmediğini aktaran tecrübeli teknik adam, "Benim önceliğim Galatasaray. Şu anda sadece Galatasaray Kulübünün alacağı kararı bekliyorum." diye konuştu.
kaynak:sabah
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