Ergin Ataman Oyuncularına Patladı: Kimsenin Buna Hakkı Yok
Fransa, Galatasaraylı Gomis'i Konuşuyor
Hikmet Karaman Aytemiz Alanyaspor'u Takibe Aldı
Kraliyetin İki Eltisi İlk Kez Yan Yana Geldi Ama Göz Göze Gelmedi
Ahmet Çakar: Fatih Terim İle G.Saray Arasındaki Anlaşma Kandırmacadır
Ermeni Futbolcu Henrikh Mkhitaryan Inter Yolunda
Galatasaray, Genç Yıldıza İmza Attırdı
Söz Dizisine Karagül'ün Yakışıklı Oyuncusu Burak Çelik Dahil Oldu
Türk Magazin Tarihi, Böyle Yıl Görmedi! 2017'ye Damga Vuran Skandallar
Milyonluk Transferin Üstünü Çizdi, 3 Futbolcuyu Gönderiyor
Cristiano Ronaldo'dan Alkışlanacak Hareket!
Süper Lig Ekibi, Hocasını Kovdu
Muslera Kaptanlığı Bırakıyor
Fenerbahçe'de Valbuena Performansıyla Göz Dolduruyor
Elindeki Kutuyu Tribüne Atmaya Kalkan Emre'yi Zor Tuttular
Fatih Terim Rotasyona Gidiyor! 6 Futbolcuya İzin Verdi
Çok Mu Aradınız? Dediği Sunucudan Demet'e Ağır Yanıt
38 Yaşındaki Diego Forlan'dan Olay Transfer!
Öfkeden Çılgına Döndü! Bülent Ersoy'a Kokuşmuş Et Yedirdiler
Fenerbahçe'nin Eski Hocası Dick Advocaat, Teknik Direktörlüğe Geri Döndü!

Ergin Ataman Oyuncularına Patladı: Kimsenin Buna Hakkı Yok

ERGİN ATAMAN OYUNCULARINA PATLADI: KİMSENİN BUNA HAKKI YOK

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Banvit karşısında oyuncularının isteksiz bir görüntü çizdiğine değinerek, "Anadolu Efes'te oynayan hiçbir oyuncunun böyle görüntü vermeye hakkı olamaz" dedi.

Tarih : 26 Aralık 2017, 03:50
Puan Ver : Ergin Ataman Oyuncularına Patladı: Kimsenin Buna Hakkı Yok(8/10)4

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Anadolu Efes, sahasında Banvit'e 99-77 mağlup oldu.

ERGİN ATAMAN: AĞIR BİR MAĞLUBİYET OLDU

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Ağır bir mağlubiyet oldu. Takımın son derece dirençsiz ve isteksiz görüntüsü vardı. Gerekli önlemleri alacağız. Anadolu Efes'te oynayan hiçbir oyuncunun böyle görüntü vermeye hakkı olamaz. Bizim açımızdan son iki hafta ağır oldu. Euroleague'deki performanstan sonra daha farklı bir Efes bekliyorduk. Bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Ben de daha yeniyim ve oyuncuları tanımaya çalışıyorum. Ama benim için bu isteksizlik büyük sürpriz oldu" ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı oyuncu Stimac ise yenilgiden dolayı üzgün olduklarını ve zamanla kendilerini daha da geliştireceklerini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ergin  Ataman  Oyuncularına  Patladı  Kimsenin  Buna  Hakkı  Yok    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER