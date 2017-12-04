ERHAN ÇELİK'İN SARMAŞ DOLAŞ GÖRÜNTÜLENDİĞİ KADIN FİKRET ORMAN'IN ESKİ EŞİ SEDEF ORMAN ÇIKTI
Geçtiğimiz günlerde Erhan Çelik'in sarmaş dolaş sarışın bir kadınla fotoğrafları gündeme bomba gibi düşmüştü. Çelik'in yakalandığı kadın, Fikret Orman'ın eski eşi Sedef Orman çıktı.
Gülben Ergen'den olaylı bir şekilde boşanan haber spikeri Erhan Çelik ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın eski eşi Sedef Orman yeni bir aşka yelken açtı. Çift şimdilik aşklarını gizlese de birlikte ilk fotoğrafları medyaya sızdı.
DAVETTE TANIŞMIŞLAR
Erhan Çelik ile Sedef Orman'ın (Zaim) aşkı birkaç hafta önce başladı. Bir etkinlikte tanışan ikilinin birbirlerinin telefonunu aldıkları, kısa süren mesajlaşmadan sonra da buluşmaya başladıkları öğrenildi.
"SEDEF KAPLI BİR HAYAT"
Erhan Çelik'in, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Twitter hesabından yaptığı "Her şeyden geçip sedef kaplı bir hayatta biriktirmeye başladığım umutlarım var artık. Hayatı öğreten herkesin öğretmenler gününü kutlarım" şeklindeki paylaşımı da bu aşkı doğrular nitelikte. Erhan Çelik'in "Sedef kaplı bir hayat" benzetmesi Sedef Orman'a bir gönderme olarak algılandı.
YAKIN ÇEVRE İLİŞKİYİ DOĞRULADI
Çiftin samimi şekilde görüntülendiği fotoğrafın da bir davette çekildiği konuşuluyor. Sedef Orman'ın yakın çevresi bu aşkı "Evet, görüşüyorlar henüz çok yeni bir ilişkideler" ifadesiyle doğruladı.
INSTAGRAM'DAN YORUM YAPTI
Erhan Çelik'in Instagram'dan Sedef Orman'ın fotoğrafına yaptığı yorum da aşk haberlerinin doğru olduğunu kuvvetlendirdi.
MARDİN'DE HAFTA SONU TATİLİ
Erhan Çelik ve Sedef Orman, hafta sonunu Mardin'de birlikte geçirdi. Mardius Konak Oteli'nde kalan çift, Mor Gabriel Manastırı'nı da ziyaret etti. Sedef Orman, Instagram'dan Mardin'de kaldıkları otelin fotoğrafını paylaşıp altına "Bir masalın içindeymiş gibi" diye yazdı.
Bu arada takipçileri de aynı fotoğrafın altına "Erhan Çelik'le birlikte olduğunuz haberleri var, tebrikler" diye yazdı.
İkilinin yakalandığı kare:
Kaynak: haberinburada
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