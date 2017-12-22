Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt, Google'ın çatı şirketi Alphabet'in yönetim kurulu başkanlığından ayrıldığını açıkladı. Alphabet'in açıklamasına göre Eric Schmidt teknik danışmanlık görevine kayacak ve başkanlıktan ayrılmasına rağmen yönetim kurulundaki görevine devam edecek.

"TEKNOLOJİK VE HAYIR İŞLERİNİ GENİŞLETECEĞİM"

Schmidt, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Larry, Sergey ve Sundar ve ben bu geçişte Alphabet'in gelişimi için doğru zaman olduğuna karar verdik. Alphabet yapısal olarak iyi işliyor ve Google ile diğer tüm kuruluşlar başarılı. Son yıllarda zamanımın büyük bölümünü bilim ve teknolojik gelişmeler ile hayır işlerine harcıyorum. Bu işlerimi genişletmeyi planlıyorum.

Google kurucuları Larry Page ve Sergey Brin ile Eric Schmidt'in bu geçişi yaklaşık 1 yıldır düşündüğü de gelen haberler arasında.

10 YILDA GOOGLE'I ÖNE ÇIKARDI

2001 yılında Google bünyesine katılan Eric Schmidt firmanın dünya devine dönüşmesindeki en önemli beyinlerden biri olarak gösteriliyor.

Google'a geldiğinde birkaç yüz çalışana sahip olan ve arama motoru dışında öne çıkamayan şirket son 10 yılda Eric Schmidt yönetiminde küresel anlamda bir etkiye ve değere kavuştu.

Eric Schmidt CEO'luğunda Google, arama motoru özelliğinin yanı sıra email, haritalar, browserlar, online video, akıllı telefon vb. pek çok alanda faaliyet gösteren, sayıları milyar ile ifade edilen kullanıcıya sahip bir şirkete dönüştü.

Nasdaq'ta işlem göre Alphabet hisseleri kararın ardından yüzde 2 üzerinde bir düşüş gösterse de 741 milyar dolar piyasa değeriyle dünyanın en değerlileri arasında.

Kaynak: haberinburada