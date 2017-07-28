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Erkek Milli Hentbol Takımı, Rusya'yı Yenerek Şampiyon Oldu

ERKEK MİLLİ HENTBOL TAKIMI, RUSYA'YI YENEREK ŞAMPİYON OLDU

Samsun'da düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Milli Hentbol Takımı, Rusya'ya 30-26 yenerek altın madalya kazandı.

Tarih : 28 Temmuz 2017, 21:30
Puan Ver : Erkek Milli Hentbol Takımı, Rusya'yı Yenerek Şampiyon Oldu(7/10)3

Samsun'un ev sahipliği yaptığı 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Milli Hentbol Takımı, finalde Rusya'yı 30-26 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Çarşamba Spor Salonu'ndaki final müsabakasında Türkiye ile Rusya karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 13-11 üstün tamamlayan milliler, sahadan da 30-26 galip ayrılarak altın madalyayı elde etti.

TRİBÜNLER DOLDU

Tribünlerin tamamını dolduran taraftarlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Erkek Milli Hentbol Takımı'na maç boyunca destekte bulundu.

Ay-yıldızlılar, A Grubu'ndaki üçüncü maçında da Rusya'yı 24-18 mağlup etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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