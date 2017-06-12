ERKEK MÜSVEDDELERİ ALLAH BELANIZI VERSİN
Ünlü oyuncu Deniz Çakır, çocuk gelinler sorununa değinilen bir karikatürü paylaştı. Fotoğrafın altına "Erkek müsveddeleri" diyerek bela okudu.
'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin güzel oyuncusu Deniz Çakır çocuk gelinlerle ilgili bir paylaşımda bulundu. Yaşananlara karşı olan tepkisini dikkat çekici ifadelerle gösteren Deniz Çakır, "Çocuğu yaşındaki kızlara 'kendi cinsel yetersizlikleri' yüzünden meyleden erkek müsveddeleri" diyerek bela okudu.
"HERKES ANA BABA OLMASIN"
Deniz Çakır, çocuk gelinler sorununa duyduğu öfkeyi şöyle dile getirdi: Çocuğu yaşındaki kızlara 'kendi cinsel yetersizlikleri' yüzünden meyleden erkek müsveddeleri Allah belanızı versin! Net… Herkes de ana-baba olmasın ya… Koruyun çocuklarınızı… Şu paylaşımın altına bile abuk sabuk şeyler yazanlar bir gidin ya… Bir kendinize gelin yaa…
kaynak:milliyet
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