'ERKEKLER BACAKLARINI TOPLASIN' KAMPANYASI!
Madrid'de belediye, toplu taşıma araçlarında erkeklerin yayılarak oturmaması için kampanya başlattı
İspanya'nın başkenti Madrid'de belediye, erkeklerin halk otobüslerinde kadınları rahatsız edecek şekilde 'yayılarak oturmasını' engellemek için araçlara ikaz levhaları koyma kararı aldı. Karar gelecek hafta başında itibaren geçerli olacak. Podemos (Yapabiliriz) Partisi ise ikaz levhalarının sadece otobüslere değil bütün toplu taşıma araçlarına koyulması için kent meclisine önerge verdi.
Publico'nun haberine göre Madrid Kent Konseyi Cinsiyet ve Çeşitlilik Politikaları'ndan Celia Mayer, erkeklerin yayılarak oturmasını ve bu şekilde yanlarında oturan kadın yolcuları rahatsız etmelerini önlemek için belediye otobüslerine ikaz levhası koyma kararının feminist grup "Mikrorrelatos Feministas"ın konuyla ilgili düzenlediği imza kampanyasının ardından alındığını söyledi.
kaynak:habertürk
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